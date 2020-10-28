"Слуг народу" хочуть ще раз відправити на Донбас: озвучено терміни

Народні депутати від "Слуги народу" можуть здійснити ще одну поїздку на Донбас.

Про це повідомили журналісти Telegram-каналу PavlovskyNews у середу, 28 жовтня, посилаючись на джерела в президентській фракції.

За їхніми словами, ініціатором виступив керівник "слуг" у парламенті Давид Арахамія. Поїздка нібито може відбутися вже через кілька тижнів.

"Цього разу "слуги" хочуть зробити акцент на спілкуванні з мирними жителями", – сказано в повідомленні.

Арахамія захотів ще раз відправити "слуг народу" на Донбас. скріншот

Видання "Страна" в Telegram-каналі підтвердило цю інформацію, опублікувавши нібито листування Арахамії в партійному чаті "Слуги народу".

Він запропонував "поки не настав жорсткий холод через два тижні спланувати повторну поїздку на Донбас".

Листування Арахамії в чаті "Слуги народу". "Страна"

Нардеп Павло Павліш запропонував поїхати на Донбас пізніше. "Страна"

Як повідомляв OBOZREVATEL, понад сто депутатів від "Слуги народу" вранці 21 жовтня вирушили з робочою поїздкою на Донбас, де перебували протягом двох днів.

Глава фракції Давид Арахамія говорив, що "слуги" їздили "не на Мальдіви, а на передову", щоб дізнатися, що реально там відбувається.