"Слуг народу" хочуть ще раз відправити на Донбас: озвучено терміни

Кирило Лютий Політика 19:17, 28.10.2020 Оновлено: 19:53, 28.10.2020

Народні депутати від "Слуги народу" можуть здійснити ще одну поїздку на Донбас.

Про це повідомили журналісти Telegram-каналу PavlovskyNews у середу, 28 жовтня, посилаючись на джерела в президентській фракції.

За їхніми словами, ініціатором виступив керівник "слуг" у парламенті Давид Арахамія. Поїздка нібито може відбутися вже через кілька тижнів.

"Цього разу "слуги" хочуть зробити акцент на спілкуванні з мирними жителями", – сказано в повідомленні.

Арахамія захотів ще раз відправити "слуг народу" на Донбас.
скріншот

Видання "Страна" в Telegram-каналі підтвердило цю інформацію, опублікувавши нібито листування Арахамії в партійному чаті "Слуги народу".

Він запропонував "поки не настав жорсткий холод через два тижні спланувати повторну поїздку на Донбас".

Листування Арахамії в чаті "Слуги народу".
"Страна"
Нардеп Павло Павліш запропонував поїхати на Донбас пізніше.
"Страна"

Як повідомляв OBOZREVATEL, понад сто депутатів від "Слуги народу" вранці 21 жовтня вирушили з робочою поїздкою на Донбас, де перебували протягом двох днів.

Глава фракції Давид Арахамія говорив, що "слуги" їздили "не на Мальдіви, а на передову", щоб дізнатися, що реально там відбувається.

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