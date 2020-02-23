Головна Новини
23 лютого • оновлено в 11:07
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

У партії "Слуга народу" офіційно не працює жодна людина

2.5т
Читати матеріал російською

Партія "Слуга народу" досі офіційно не зареєструвала жодного співробітника. Ба більше, у ній відсутні місцеві осередки, які б мали статус юридичної особи.

Про це зокрема свідчать дані останнього звіту політсили за IV квартал 2019 року. На це звернули увагу в Комітеті виборців України, опублікувавши відповідний пост у Facebook.

Зазначається, що "СН" витратила 479 мільйонів гривень за весь період функціонування, однак у цій сумі відсутні витрати на заробітну плату.

У "Слузі народу" немає жодного офіційно працевлаштованого

У "Слузі народу" немає жодного офіційно працевлаштованого

У Комітеті виборців припустили, що, можливо, частина робіт – як-от ведення бухгалтерії чи прибирання офісу – можуть виконувати на контрактній основі. Однак зауважили, що все ж діяльність такої структури як парламентська партія передбачає легальну діяльність десятків людей, які займаються організаційною, медійною та іншою партійною роботою.

"На практиці ситуація з нулями в звіті "Слуги Народу" може свідчити, що значна частина її діяльності перебуває в тіні, а заробітна плата може виплачуватися в конвертах. Де факто звіт партії показує, що "Слуга Народу" залишається переважно віртуальною політичною силою", – поділився думкою глава КВУ Олексій Кошель.

Крім цього, в КВУ навели статистику працівників і партосередків інших політичних партій:

  • ВО "Батьківщина" – 96 співробітників, понад 600 осередків;

  • "Європейська солідарність" – 39 співробітників, 29 місцевих організацій-юросіб;

  • "Опозиційна платформа – За життя" – 3 співробітники, 30 осередків;

  • "Голос" – 6 співробітників, 13 осередків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко пояснив, що політсила використовує волонтерів, а також аутсорс-виконавців для ведення бухгалтерії та юридичного супроводу, через що не має офіційно працевлаштованих співробітників.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Скандали навколо "Слуги народу"" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марта Рок
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Місце
Україна
Теги
зарплата Комітет виборців України Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
7
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини політики

Топпублікації

Топблоги