У партії "Слуга народу" офіційно не працює жодна людина

Партія "Слуга народу" досі офіційно не зареєструвала жодного співробітника. Ба більше, у ній відсутні місцеві осередки, які б мали статус юридичної особи.

Про це зокрема свідчать дані останнього звіту політсили за IV квартал 2019 року. На це звернули увагу в Комітеті виборців України, опублікувавши відповідний пост у Facebook.

Зазначається, що "СН" витратила 479 мільйонів гривень за весь період функціонування, однак у цій сумі відсутні витрати на заробітну плату.

У "Слузі народу" немає жодного офіційно працевлаштованого

У Комітеті виборців припустили, що, можливо, частина робіт – як-от ведення бухгалтерії чи прибирання офісу – можуть виконувати на контрактній основі. Однак зауважили, що все ж діяльність такої структури як парламентська партія передбачає легальну діяльність десятків людей, які займаються організаційною, медійною та іншою партійною роботою.

"На практиці ситуація з нулями в звіті "Слуги Народу" може свідчити, що значна частина її діяльності перебуває в тіні, а заробітна плата може виплачуватися в конвертах. Де факто звіт партії показує, що "Слуга Народу" залишається переважно віртуальною політичною силою", – поділився думкою глава КВУ Олексій Кошель.

Крім цього, в КВУ навели статистику працівників і партосередків інших політичних партій:

ВО "Батьківщина" – 96 співробітників, понад 600 осередків;

"Європейська солідарність" – 39 співробітників, 29 місцевих організацій-юросіб;

"Опозиційна платформа – За життя" – 3 співробітники, 30 осередків;

"Голос" – 6 співробітників, 13 осередків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко пояснив, що політсила використовує волонтерів, а також аутсорс-виконавців для ведення бухгалтерії та юридичного супроводу, через що не має офіційно працевлаштованих співробітників.

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