"Слуг" хочуть зобов'язати хвалити Зеленського й погоджувати виступи: документ потрапив у ЗМІ

Народним депутатам від "Слуги народу " хочуть заборонити критикувати одне одного й міністрів. Також пропонується зобов'язати їх розповідати про успіхи президента Володимира Зеленського й узгоджувати свою публічну позицію з пресслужбою фракції.

Відповідну угоду 16 грудня опублікувало інтернет-видання LB.ua. Зазначається, що його передали джерела у фракції СН (щоб подивитися документ, доскрольте сторінку до кінця).

"Такі нові правила гри нам сьогодні запропонували. Очевидно, формалізація відносин", – розповів виданню один із нардепів.

Зокрема, документ, складений головою фракції Давидом Арахамією, визначає, що основною діяльністю депутата має бути реалізація передвиборчих обіцянок глави держави.

Також зазначається, що "слуги" повинні розповідати про успіхи Зеленського і фракції. Критикувати забороняється міністрів і своїх колег.

Якщо їхня думка щодо законодавчих ініціатив відрізняється від більшості членів фракції, про це потрібно попередити не пізніше ніж за два дні до розгляду.

Також у документі вказано потребу узгоджувати з пресслужбою фракції позицію, яку нардепи планують доносити в ЗМІ. Вони повинні захищати й відстоювати позицію партії в медіа.

Крім того, підписанти документа мають ходити на всі засідання фракції. Винятком можуть бути тільки поважні причини. Брати участь їх зобов'язують у всіх голосуваннях, але не кнопкодавити. Також потрібно підтримувати законодавчі ініціативи президента.

Співрозмовник видання уточнив, що сам він підписав фракційну угоду, але багато хто відмовляється це робити.

Фракційна угода "Слуги народу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, фракція "Слуга народу" 15 грудня провела засідання за участю Володимира Зеленського. Політики заслухали кандидатів на посади в Кабінеті міністрів.