Слово за Зеленським: ОБСЄ підтримала ультиматум Путіна щодо Донбасу

Україні необхідно виконати так званий "план Штайнмайера" по Донбасу для виконання Мінських угод.

Про це заявив глава ОБСЄ і міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак в суботу, 14 вересня, на форумі YES в Києві, передає "Європейська правда".

Він натякнув, що зараз між Україною і РФ простежується певна відлига, якої раніше не вистачало для примирення - обмін полоненими, розведення сил у Станиці Луганській та інше. При цьому зазначену формулу активно підтримує глава РФ Володимир Путін.

"У нас є план – це Мінські угоди. У нас є інструменти – це Нормандський формат і трек Курта Волкера. Чого нам донині не вистачало - це політичної волі. Ми бачили, що сторони показують один одного і звинувачують один одного в нульовому прогресі. Тепер, з приходом президента Зеленського є і це", - заявив Лайчак.

Мирослав Лайчак day.kyiv.ua

"У нас є принцип, як читати Мінськ – це план Штайнмайера, і я вважаю, що це хороший грунт (для виконання Мінських домовленостей)", - вважає він.

При цьому він виключив побоювання про можливі поступки Кремлю з боку Києва: "Це не та точка, де можна говорити про поступки України, адже Україна – це жертва агресії".

Путін і Зеленський ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава РФ Володимир Путін буде вимагати від президента України Володимира Зеленського реалізації на Донбасі "плану Штайнмайєра".

Цей сценарій передбачає розведенні сил і озброєння на Донбасі, проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

Обговорити скандальну формулу Путін і Зеленський можуть на "нормандському саміті", який, як очікується, пройде у вересні. Президент України готовність до переговорів напередодні вже підтвердив.

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