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14 вересня • оновлено в 21:21
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Слово за Зеленським: ОБСЄ підтримала ультиматум Путіна щодо Донбасу

12.3т Читати матеріал російською

Україні необхідно виконати так званий "план Штайнмайера" по Донбасу для виконання Мінських угод.

Про це заявив глава ОБСЄ і міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак в суботу, 14 вересня, на форумі YES в Києві, передає "Європейська правда".

Він натякнув, що зараз між Україною і РФ простежується певна відлига, якої раніше не вистачало для примирення - обмін полоненими, розведення сил у Станиці Луганській та інше. При цьому зазначену формулу активно підтримує глава РФ Володимир Путін.

"У нас є план – це Мінські угоди. У нас є інструменти – це Нормандський формат і трек Курта Волкера. Чого нам донині не вистачало - це політичної волі. Ми бачили, що сторони показують один одного і звинувачують один одного в нульовому прогресі. Тепер, з приходом президента Зеленського є і це", - заявив Лайчак.

Мирослав Лайчак

Мирослав Лайчак

day.kyiv.ua

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"У нас є принцип, як читати Мінськ – це план Штайнмайера, і я вважаю, що це хороший грунт (для виконання Мінських домовленостей)", - вважає він.

При цьому він виключив побоювання про можливі поступки Кремлю з боку Києва: "Це не та точка, де можна говорити про поступки України, адже Україна – це жертва агресії".

Путін і Зеленський

Путін і Зеленський

ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава РФ Володимир Путін буде вимагати від президента України Володимира Зеленського реалізації на Донбасі "плану Штайнмайєра".

Цей сценарій передбачає розведенні сил і озброєння на Донбасі, проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

Обговорити скандальну формулу Путін і Зеленський можуть на "нормандському саміті", який, як очікується, пройде у вересні. Президент України готовність до переговорів напередодні вже підтвердив.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Тег
ОБСЄ
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Решетников Александр
Решетников Александр
Украина сделала вывод - Педрило вор, лжец и предатель. Закамуфлированные патриотическими лозунгами и коварной личиной осознание этих фактов шло долго и мучительно, орошалось пролитой кровью патриотов и высосанными из народа соками по воровским схемам. На Западе это поняли значительно раньше и поддержка в борьбе с Ордой пошла на убыль. Теперь у Украины новое руководство, в которое мы поверили благодаря искренности и обаянию Зеленского. На сегодня это наши главные козыри в игре на международной арене. Пецемрази из кожи вон лезут, что-бы облить грязью новую власть. Проплаченная сволочь на сегодня - главный враг Украины, которая за жалкие гроши подтачивает нашу надежду на поддержку мирового сообщества, которую Педрило свел к минимуму, а теперь за украденные у нас-же деньги нанимает ольгинских подонков в надежде избежать наказание.
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Надежда Вера
Надежда Вера
Вот опять нас без нас женили.
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Надежда Вера, такова судьба терпил и попрошаек.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
На Украину жмут согласиться с требованиями Пу, чтобы снять санкции и возобновить торговлю в полном объеме. После этого будут давить согласиться с аннексией Крыма. Им без разницы сколько от Украины отойдет территории - это не их территория и вообще какая разница для них чей Крым. Для них даже лучше, что российский - богаче страна и больше купит на Западе всего для развития этого Крыма в отличие от нищей Украины
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