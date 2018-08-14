"Словесний понос": Гриценко жорстко відповів на випад нардепа щодо Росії

Лідер партії "Громадянська позиція", екс-міністр оборони України (2005-2007 рр) Анатолій Гриценко жорстко відповів на адресований йому випад нардепа від фракції БПП Івана Винника з приводу ситуації з Росією.

Емоційний діалог відбувся ввечері 13 серпня у ефірі NEWSONE у програмі "Великий вечір" з Тиграном Мартиросяном.

Винника включили в ефір по телефону, і ведучий поставив йому запитання з приводу нового звіту ОБСЄ, де зафіксовані чергові військові порушення на Донбасі.

Нардеп замість того, щоб прокоментувати звіт, почав висувати звинувачення на адресу Гриценка, стверджуючи, що російська агресія проти України почалася ще у 2003 році із ситуації з Тузлою, а потім продовжилася на дипломатичному рівні у 2005 році, коли Гриценко став міністром.

На вказаний випад Гриценко відповів, що знав про російську загрозу на той час і вживав заходів.

"Ой, прости господи. Коли людину запитують абсолютно конкретно, то ти відповідай. А тут я бачу дві речі. Перша - темники, друга - словесний понос", - прокоментував екс-міністр випади нардепа.

"Людина якби захотіла вивчити, яке було ставлення до Росії в той період, якби у нього (Винника, - ред.) був допуск, а поки він 300 млн не віддасть кредиту ("Наші гроші" у 2016 році з посиланням на рішення Апеляційного суду Києва від 19 жовтня повідомили, що Винника обмежили у праві виїзду за межі України у зв'язку із заборгованістю перед "Альфа-Банком" і "ПриватБанком" на суму 371 млн грн, - ред.), то його навіть з країни не випускають, ніхто йому не дасть допуск три нулі до документів особливої ​​важливості, він почитав би стратегічний бюлетень, підготовлений тоді в той період ", - додав Гриценко.

Екс-міністр розповів, яких вживав заходів.

"Російська Федерація (розглядалася, - ред.) як фактор загрози. І тоді (приймалися, - ред.) конкретні дії, щоб готуватися до цього, зокрема переміщення комплексів протиповітряної оборони в Донецьку і Луганську області з Одеси, в тому числі переміщення систем залпового вогню в Суми з Кременчука ", - зазначив Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 січня 2015 року Верховна Рада прийняла заяву про визнання Російської Федерації державою-агресором, що підтримує тероризм.