Слова Зеленського про Порошенка нагадали часи Януковича - ЗМІ

Коментарі президента України Володимира Зеленського щодо можливості вироку екс-президенту Петру Порошенку нагадали журналістам західних видань Віктора Януковича. Про це йдеться у матеріалі "Голосу Америки".

Як відомо, у ході прес-конференції з нагоди річниці президентської каденції Володимир Зеленський відзначив: "Що стосується вироку пану Порошенку - я впевнений у цьому і впевнений, що все це ще попереду". "Ви бачили і вчорашній скандал. Вони так керували державою, що на них чекає багато дуже різних пригод і різних вироків", - заявив президент України.

Володимир Зеленський

Слова президента щодо Петра Порошенка привернули увагу журналістів західних видань, нагадавши деяким Януковича.

"Важко не згадати Януковича, який подібним чином говорив про Тимошенко", - твітує Джеймс Марсон з видання The Wall Street Journal.

"Зеленський звучав трошки як Янукович", - відзначив щодо коментаря президента про Порошенка журналіст Buzzfeed Крістофер Міллер.

Міллер також відзначив, що розслідування щодо Порошенка, який назвав їх політично вмотивованими, "викличуть занепокоєння західних країн, які підтримують Україну", - пише Голос Америки.

Прес-конференція Зеленського привернула увагу не лише коментарями щодо Порошенка. Журналіст французьких видань Стефан Сіоган заявив, що західні журналісти не отримали нагоду поставити запитання президенту України, а українські не тиснули на нього з приводу важливих проблем.

"Перша прес-конференція Зеленського у 2020-му році і ганебний момент: влада показала себе самовдоволеною, а українська преса має велику думку про себе, і при цьому - ставила погані запитання, не могла охопити такі ключові проблеми як кумівство, деолігархізація, корупція та правосуддя, - пише журналіст. - Українські журналісти цілком провалили звинувачення щодо корупції довкола очільника Офісу президента та інших ключових питань, дозволивши президенту з легкістю ними маніпулювати", - твітує Сіоган.