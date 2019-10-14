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14 жовтня • оновлено в 19:39
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Слова Зеленського про Меркель ускладнять відносини з ЄС? У Раді дали фідбек

1.3т Читати матеріал російською

Скандальна телефонна розмова президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа може ускладнити подальше отримання допомоги з боку Євросоюзу.

Таку думку висловила народна депутатка від фракції "Європейська солідарність", глава комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Євросоюзу Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі ObozTV.

Зокрема, мова йде про висловлювання Трампа, що канцлер ФРН Ангела Меркель "мало робить для України", з чим погодився і Зеленський.

Климпуш-Цинцадзе звернула увагу, що цю тему одразу підхопили медіа, особливо в Німеччині.

"Звичайно, це ускладнить подальшу допомогу Україні. І ту жорстку, чітку позицію допомоги Україні, яку весь цей час займала канцлер ФРН Ангела Меркель", – вважає депутат.

Говорячи про "кулуарний фідбек" від європейских політиків, вона додала: "Не можу сказати, що наші німецькі і французькі друзі радіють через те, що такі висловлювання були зроблені".

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При цьому Климпуш-Цинцадзе наголосила, що офіційна позиція європейських політиків з приводу допомоги Україні залишається незмінною.

"Мудрості і досвідченості нашим західним партнерам вистачає, щоб вони чітко відокремлювали висловлювання президента від їхнього ставлення до країни і людей", – пояснила колишній віце-прем'єр.

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Однак, на її думку, з української сторони доведеться докласти чимало зусиль, щоб "загладити" наслідки висловлювань Зеленського.

"Думаю, нам усім зараз доведеться докласти багато зусиль, щоб нівелювати емоційний негатив від цього висловлювання, що пролунав в розмові Зеленського з Трампом. Всім – і дипломатам, і самому президенту Зеленському, і парламентарям, і громадським організаціям... Щоб не залишилося осадку від цих висловлювань, необхідно активно попрацювати", – закликала нардеп.

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Зеленський і Трамп на зустрічі в рамках Генасамблеї ООН в Нью-Йорку

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Іванна Климпуш-Цинцадзе Володимир Зеленський Дональд Трамп Ангела Меркель
Місце
Україна
Тег
Європейський Союз
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"Обос", высказывание Трампа, что канцлер ФРГ Ангела Меркель "мало делает для Украины", с чем согласился и Зеленский? Разве это был телефонный разговор? Купите себе в редакцию миномет "Молот", умники ...
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Ни чего страшного. Украинцы умеют вылизывать задницы их поймут и простят
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