Слова Зеленського про Меркель ускладнять відносини з ЄС? У Раді дали фідбек

Скандальна телефонна розмова президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа може ускладнити подальше отримання допомоги з боку Євросоюзу.

Таку думку висловила народна депутатка від фракції "Європейська солідарність", глава комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Євросоюзу Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі ObozTV.

Зокрема, мова йде про висловлювання Трампа, що канцлер ФРН Ангела Меркель "мало робить для України", з чим погодився і Зеленський.

Климпуш-Цинцадзе звернула увагу, що цю тему одразу підхопили медіа, особливо в Німеччині.

"Звичайно, це ускладнить подальшу допомогу Україні. І ту жорстку, чітку позицію допомоги Україні, яку весь цей час займала канцлер ФРН Ангела Меркель", – вважає депутат.

Говорячи про "кулуарний фідбек" від європейских політиків, вона додала: "Не можу сказати, що наші німецькі і французькі друзі радіють через те, що такі висловлювання були зроблені".

При цьому Климпуш-Цинцадзе наголосила, що офіційна позиція європейських політиків з приводу допомоги Україні залишається незмінною.

"Мудрості і досвідченості нашим західним партнерам вистачає, щоб вони чітко відокремлювали висловлювання президента від їхнього ставлення до країни і людей", – пояснила колишній віце-прем'єр.

Однак, на її думку, з української сторони доведеться докласти чимало зусиль, щоб "загладити" наслідки висловлювань Зеленського.

"Думаю, нам усім зараз доведеться докласти багато зусиль, щоб нівелювати емоційний негатив від цього висловлювання, що пролунав в розмові Зеленського з Трампом. Всім – і дипломатам, і самому президенту Зеленському, і парламентарям, і громадським організаціям... Щоб не залишилося осадку від цих висловлювань, необхідно активно попрацювати", – закликала нардеп.

Зеленський і Трамп на зустрічі в рамках Генасамблеї ООН в Нью-Йорку president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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