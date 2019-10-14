Слова Зеленського про Меркель ускладнять відносини з ЄС? У Раді дали фідбек

Скандальна телефонна розмова президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа може ускладнити подальше отримання допомоги з боку Євросоюзу.
Таку думку висловила народна депутатка від фракції "Європейська солідарність", глава комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Євросоюзу Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі ObozTV.
Зокрема, мова йде про висловлювання Трампа, що канцлер ФРН Ангела Меркель "мало робить для України", з чим погодився і Зеленський.
Климпуш-Цинцадзе звернула увагу, що цю тему одразу підхопили медіа, особливо в Німеччині.
"Звичайно, це ускладнить подальшу допомогу Україні. І ту жорстку, чітку позицію допомоги Україні, яку весь цей час займала канцлер ФРН Ангела Меркель", – вважає депутат.
Говорячи про "кулуарний фідбек" від європейских політиків, вона додала: "Не можу сказати, що наші німецькі і французькі друзі радіють через те, що такі висловлювання були зроблені".
При цьому Климпуш-Цинцадзе наголосила, що офіційна позиція європейських політиків з приводу допомоги Україні залишається незмінною.
"Мудрості і досвідченості нашим західним партнерам вистачає, щоб вони чітко відокремлювали висловлювання президента від їхнього ставлення до країни і людей", – пояснила колишній віце-прем'єр.
Однак, на її думку, з української сторони доведеться докласти чимало зусиль, щоб "загладити" наслідки висловлювань Зеленського.
"Думаю, нам усім зараз доведеться докласти багато зусиль, щоб нівелювати емоційний негатив від цього висловлювання, що пролунав в розмові Зеленського з Трампом. Всім – і дипломатам, і самому президенту Зеленському, і парламентарям, і громадським організаціям... Щоб не залишилося осадку від цих висловлювань, необхідно активно попрацювати", – закликала нардеп.
Зеленський і Трамп на зустрічі в рамках Генасамблеї ООН в Нью-Йорку
president.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, який призвів до початку процедури імпічменту у американців.
Серед іншого Трамп розкритикував Німеччину за те, що вона недостатньо допомагає Україні, а Зеленський з ним погодився.
Найбільші ЗМІ Німеччини розкритикували Трампа і Зеленського за таку позицію. Видання Der Spiegel висловило думку, що Зеленський образив уряд ФРН, жодного разу не згадавши про значні дипломатичні зусилля Меркель у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі.
Варто додати, що Ангела Меркель підтримує будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" в обхід України. Проект реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.
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