Слідство щодо Порошенка завершено: запобіжний захід обирати передумали

П'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили про завершення досудового слідства у справі про призначення Сергія Семочка на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки. Також йому не обиратимуть запобіжний захід.

Про це повідомив адвокат Порошенка Ілля Новіков на своїй сторінці у Facebook. При цьому Печерський районний суд Києва спочатку опублікував постанову від 8 липня, де заявляв про продовження досудового слідства на 3 місяці.

Однак уже під час судового засідання представник Державного бюро розслідувань повідомив, що у нього є постанова генпрокурорки Ірини Венедіктової про завершення досудового слідства – воно було ухвалене ще 7 липня. Крім того, Новіков написав, що клопотання про обрання Порошенку запобіжного заходу не підлягає розгляду .

"В ОГПУ паніка. Вчора вночі до 0:30 вони переконували суддю Печерського суду Батрин в тому, що їм необхідні ще 3 місяці для завершення слідства про призначення Семочка. Інакше ніяк, зовсім. Дуже складна справа. А сьогодні з'ясувалося, що вони ще вчора це слідство закінчили. суддя Батрин дарма старалась, суддя Вовк вільний, всі вільні. Клопотання про запобіжний захід Порошенку не підлягає розгляду", – написав Новіков.

ДБР завершило слідство щодо Петра Порошенка Telegram-канал Олексія Гончаренка

ДБР завершило слідство щодо Петра Порошенка Telegram-канал Олексія Гончаренка

ДБР завершило слідство щодо Петра Порошенка Facebook Іллі Новікова

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що провадження проти п'ятого президента Петра Порошенка про нібито порушення під час призначення Сергія Семочка порушено за заявою глави Служби зовнішньої розвідки.