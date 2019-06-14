Слідом за тарифами: у Зеленського перетворили на жарт ще одну обіцянку

Заступник голови Адміністрації президента України Юрій Костюк, який був сценаристом серіалу "Слуга народу", заявив, що Володимир Зеленський не може собі дозволити їздити на велосипеді, як це робив головний герой фільму.

За його словами, зараз для цього абсолютно не підходить ситуація, та й узагалі президент на велосипеді – це просто символ. Про таку позицію Костюк розповів у коментарі "Громадському".

"Ми розуміємо, що зараз у нас не та ситуація в країні, коли президент може собі дозволити їздити на велосипеді. Але це така мрія, символ того, що і президент, і будь-які інші політики повинні бути простими, ближче до народу. Не обов'язково для цього їздити маршруткою щодня. У кіно це просто послання, має змінюватися філософія. Цим ми влучили в очікування людей", – вважає Костюк.

"Не можна говорити, що ми обдурили людей красивою картинкою у фільмі. Неправильно думати, що народ дурний. Насправді люди дуже розумні, вони дуже добре відчувають фальш. Будь-хто міг зняти серіал про політику, і були спроби, але вони не мали такого ефекту", – додав він.

Також Костюк наголосив, що не вважає серіал "Слуга народу" політтехнологією, однак визнав, що він сильно вплинув на підсумки виборів в Україні.

Володимир Зеленський

"З точки зору політтехнологій, ми ніколи не закладали туди політичну технологію. Коли виходив серіал у 2015 році, ніхто не думав, що Володимир Зеленський стане президентом, і серіал робився не для цього. У цьому я цілком можу вас запевнити", – сказав заступник голови Адміністрації президента.

У той же час він погодився з тим, що фільм справив колосальний вплив на результати голосування українців.

"Нерозумно заперечувати, говорити, що серіал не зіграв жодної ролі. Звичайно зіграв. Це спосіб донести до людей своє бачення держави. Навіть не стільки в стратегічному плані, скільки в плані того, як повинні поводити себе державні службовці. Це більше про цінності, не про вирішення завдань в економіці, медицині, інфраструктурі. Це про ментальні цінності: дружбу, порядність і чесність людей, які, можливо, в багатьох речах не розуміються. Але принаймні вони чесні й у них є шанс, щось зміниться. Просто тому, що у них немає спочатку завдання особистого збагачення. В принципі, була історія про це", – сказав Костюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представник президента в Кабміні Андрій Герус заявив, що Зеленський безпосередньо не обіцяв зниження тарифів для українців, і це був просто жарт.

Пізніше Герус вибачився за свої слова. Він назвав їх "невдалою фразою" і виправдався тим, що нібито має брак політичного досвіду, зокрема в спілкуванні з журналістами.

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