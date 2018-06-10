Слідом за Сурковим: названо майбутнє Захарченка

На окупованій території Донецької області може відбутися зміна "влади" з відстороненням нинішнього ватажка Олександра Захарченко та його "правої руки" Олександра Тимофєєва, більш відомого як Саша Ташкент.

Відповідні чутки останнім часом поширені на Донбасі, пише журналіст і блогер Денис Казанський у своєму Facebook.

"У травні був відсторонений від кураторства над "Л/ДНР" Сурков. А оскільки Захарченко є його ставлеником, то йому теж пророкують швидке падіння", - зазначив він, додавши, що відразу ж буде відсторонений і Тимофєєв.

За словами Казанського, як наступників розглядаються кандидатури Дениса Пушиліна, Олександра Ходаковського і колишнього народного депутата від Партії регіонів Олександра Бобкова.

"Колишній народний депутат-регіонал, з якого в 2014 році все і починалося. Захарченко і Ташкент спочатку діяли в Донецьку як люди Бобкова і захоплювали Донецьку міськраду за його наказом, так що Бобков може по праву вважатися їх хрещеним батьком", - написав він.

Журналіст також звернув увагу на те, що президент РФ Володимир Путін в своєму недавньому інтерв'ю порівняв окупований Донбас з Чечнею і заявив про необхідність інтегрувати "Л/ДНР" в Україну по чеченському сценарієм.

"Таку саму думку в своїх інтерв'ю зазвичай повторює і Бобков. Видно, вже уявив себе "донецьким Кадировим. Допускати реалізації цього сценарію, зрозуміло, не можна... До речі, треба буде простежити, хто в Україні підхопить цю кремлівську методичку", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними джерел в окупованому Донецьку, Захарченко скоро буде зміщений зі свого поста.