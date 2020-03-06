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6 березня • оновлено в 09:05
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Слідом за Рябошапкою підуть всі його заступники

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Слідом за Русланом Рябошапкою, якого 5 березня Верховна Рада відправила у відставку, з Офісу генерального прокурора підуть всі його заступники, крім глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє РБК-Україна. Відзначається, що останній залишиться, оскільки термін повноважень його закінчується в листопаді 2020 року року.

"Звільняти його раніше на Банковій нібито передумали, чого не можна сказати про директора НАБУ. Найближчим часом Рада може змінити профільний закон і відправити Артема Ситника у відставку", – розповів співрозмовник видання.

Після відставки Рябошапки Офіс генпрокурора чекає перестановка

Після відставки Рябошапки Офіс генпрокурора чекає перестановка

РБК-Україна

Нагадаємо, на позачерговому засіданні 5 березня ВРУ висловила недовіру і підтримала відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Його наступник буде призначений вже наступного тижня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Артем Ситник Назар Холодницький Руслан Рябошапка
Тег
Офіс генерального прокурора України
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