"Тупа вівця і мавпа!" Слідчий Нацполіціі грубо обізвав нардепку від "Голосу" і потрапив в скандал

Заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Євген Шевцов обізвав народну депутатку від "Голосу" Олександру Устінову "тупою вівцею" і "мавпою".

Відповідні скріншоти з його поста нардепка оприлюднила на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що встигла зафіксувати цей момент до того, як він відредагував запис.

"Тупая овца, обезьяна, бродячая живность, умственно отсталое чучело" – такими епітетами вітають зараз депутаток представники моєі новоі Національноі поліціі. От і мене публічно привітав напередодні свята цілий заступник начальника Головного слідчого управління Національноі поліціі Украіни Євген Шевцов", – написала вона.

Олександра Устінова Фото з Facebook

За її словами, таке звернення надійшло після того, як вона зібрала підписи 50 депутатів та направила звернення голові МВС Арсену Авакову з проханням забезпечити "об'єктивне і повне розслідування можливого скоєння протиправних дій цією людиною".

"Він, його дружина - мільйонерка та іх майно -фігуранти останнього розслідування Бігуса. Заступник начальника ГСУ Нацполіціі – шість разів правив свій пост, але ж скріни не горять. Жаль, що людина на такій високій посаді в Нацполі цього не знає", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відзначимо, що партія "Голос" відмовилася від голосування за новий Кабінет міністрів в Україні.

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