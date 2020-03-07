Головна Новини
7 березня • оновлено в 18:39
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Слідчий Нацполіціі обізвав нардепку від "Голосу" і потрапив в скандал

5.3т
Читати матеріал російською

Заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Євген Шевцов обізвав народну депутатку від "Голосу" Олександру Устінову "тупою вівцею" і "мавпою".

Відповідні скріншоти з його поста нардепка оприлюднила на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що встигла зафіксувати цей момент до того, як він відредагував запис.

"Тупая овца, обезьяна, бродячая живность, умственно отсталое чучело" – такими епітетами вітають зараз депутаток представники моєі новоі Національноі поліціі. От і мене публічно привітав напередодні свята цілий заступник начальника Головного слідчого управління Національноі поліціі Украіни Євген Шевцов", – написала вона.

Олександра Устінова

Олександра Устінова

Фото з Facebook

За її словами, таке звернення надійшло після того, як вона зібрала підписи 50 депутатів та направила звернення голові МВС Арсену Авакову з проханням забезпечити "об'єктивне і повне розслідування можливого скоєння протиправних дій цією людиною".

"Він, його дружина - мільйонерка та іх майно -фігуранти останнього розслідування Бігуса. Заступник начальника ГСУ Нацполіціі – шість разів правив свій пост, але ж скріни не горять. Жаль, що людина на такій високій посаді в Нацполі цього не знає", – додала вона.

"Тупа вівця і мавпа!" Слідчий Нацполіціі грубо обізвав нардепку від "Голосу" і потрапив в скандал
"Тупа вівця і мавпа!" Слідчий Нацполіціі грубо обізвав нардепку від "Голосу" і потрапив в скандал
"Тупа вівця і мавпа!" Слідчий Нацполіціі грубо обізвав нардепку від "Голосу" і потрапив в скандал
"Тупа вівця і мавпа!" Слідчий Нацполіціі грубо обізвав нардепку від "Голосу" і потрапив в скандал

Як повідомляв OBOZREVATEL, відзначимо, що партія "Голос" відмовилася від голосування за новий Кабінет міністрів в Україні.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Олександра Устінова
Місце
Україна
Теги
Партія Вакарчука "Голос" Національна поліція України
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
25
7
Смішно
4
Цікаво
12
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ш. Олег
Ш. Олег
Тьфу ты, а я думал тут про Фарион… :)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а че не так он сказал? то что не бараном назвал
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини політики

Топпублікації

Топблоги