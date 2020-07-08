Слідчий ДБР зізнався, що на нього тиснули у "справах" Порошенка

Керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань Олег Корецький заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень проти п’ятого президента Петра Порошенка.

Відповідну відеозаяву на своїй сторінці у мережі Facebook оприлюднив адвокат Порошенка Ілля Новіков. Він також повідомив, що так звана "справа "Ленінської Кузні" закрита.

"Кримінальна справа по "Ленінській кузні" (одна з 24 "справ Порошенко") сьогодні закрита, я отримав постанову від керівника слідчої групи Олега Корецького. На слідчих чинився тиск, про що Корецький погодився розповісти найближчим часом пресі", – написав Новіков.

Facebook Іллі Новікова

Корецький у відео заявив: "Я готовий, тому що я тільки за публічність. Коли ти спочатку розслідуєш все нормально, по закону, а потім приходять ці люди якісь незрозумілі, "харківські", починають давати незрозумілі вказівки. Ти їм кажеш: "немає складу злочину. Нема! Давайте будемо приймати законні рішення". А вони кажуть, що ти "уходи", бо для тебе немає місця. Тому що ти їм не підходиш. То звісно, що я готовий вийти на пресу. Я ухвалив це рішення", – сказав Корецький.

Facebook Іллі Новікова

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 липня Печерський районний суд Києва зібрався на чергове засідання з метою обрання запобіжного заходу Порошенку. На його підтримку під судом зібралися тисячі людей.