Слідчих ДБР можуть примусово доправити до суду – адвокат Порошенка

Адвокату п'ятого президента України Петра Порошенка Ігорю Голованю доручили вручити чотирьом слідчим Державного бюро розслідувань повістки до суду.

Якщо зробити це не вдасться, подаватиметься клопотання про примусове доправлення свідків до суду. Про це розповів сам Головань під час пресконференції біля будівлі ДБР, написав "Прямий" (щоб подивитися відео, дсокрольте до кінця сторінки).

На його думку, працівники ДБР "просто не знають, що робити з повістками до суду".

Адвокат Порошенка заявив, що слідчих ДБР можуть примусово доправити до суду

"Про діяльність Держбюро розслідувань ми дізнаємося з чуток, telegram-каналів. А згідно із законом, цивільно-процесуальним законодавством, повістки повинні вручатися. Я спробую показати слідчим ДБР, що таке повістка, що з нею треба робити. Щоб особа, яку викликають до суду розуміла, куди і коли вона має з'явитися", – додав правозахисник.

За словами Голованя, якщо йому не вдасться вручити слідчим ДБР повістки до суду, він наполягатиме на примусовому їх приводі на судове засідання.

"У супровідному листі ми пишемо, що якщо мені з тих чи інших причин не вдасться вручити слідчим ДБР повістки до суду, то будемо подавати клопотання про примусовий привід свідків до суду", – підкреслив адвокат.

Головань відзначив, що спершу йому справді не вдалося вручити повістки, втім, 3 січня він зробить повторну спробу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідеру партії "Європейська солідарність" Порошенку було висунуто "підозру", яку члени "ЄС" назвали російським замовленням на нанесення шкоди репутації політика. Водночас у Європі засудили такі переслідування Порошенка.

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