Слідчі ДБР не хочуть з'являтися до суду – адвокат Порошенка

Слідчі ДБР, яких викликали для дачі свідчень у справі, яка фактично стосується українських моряків, не бажають з’являтися до суду. Їх повинні допитати про те, яким чином секретні матеріали з ДБР потрапляли до сторонніх осіб.

Про це журналістам заявив адвокат п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка Ігор Головань, який другий день поспіль намагався передати чотирьом слідчим виклики до суду. Про це написала пресслужба "ЄС".

"Мені було повідомлено, що, можливо, суд помилився і неправильно вирішив, щоб саме я вручав ці повістки. Я, звичайно, проінформую суд. І, фактично, було відмовлено у наданні допомоги щодо вручення повісток слідчим, запропоновано звернутися письмово, що я зробив раніше. І єдиний висновок, який можна тут зробити, – слідчі ДБР не бажають отримувати повістки і, напевно, не бажають з’являтися до Печерського суду для того, щоб дати свідчення", – зазначив адвокат.

Адвокат Порошенка заявив, що слідчі ДБР не хочуть з'являтися до суду

За його словами, мова йде про "справу моряків", про те, що інформація, зокрема і з обмеженим доступом, яка потрапляла до ДБР, передавалась до Росії.

"Ми знаємо, наприклад, що для проведення експертизи вилучалися секретні документи, навіть з Генерального штабу, плани Збройних сил України. Ми стверджуємо, що це провадження – це ніщо інше, як канал витоку інформації", – підкреслив Головань.

Він також пояснив, що слідчих ДБР повинні допитати саме про те, яким шляхом закрита інформація, яка потрапляла до ДБР, витікала за його межі. Головань нагадав, що діяльність ДБР та його колишнього директора Романа Труби повинна стати об’єктом розслідування правоохоронних органів.

Правозахисник додав, що стосовно роботи бюро вже зареєстровано шість кримінальних проваджень.

"Ми будемо домагатися, щоб усе це угруповання, очолюване Романом Трубою, яке в свій час використовувало Державне бюро розслідувань для політичних переслідувань і для сприяння підривній діяльності держави-агресора, щоб ці люди були притягнуті до відповідальності", – підсумував адвокат Порошенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, адвокату Порошенка Голованю вказали вручити чотирьом слідчим Державного бюро розслідувань повістки до суду. Якщо зробити це не вдасться, подаватиметься клопотання про примусове доправлення свідків до суду.

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