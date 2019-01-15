Слід німецьких популістів у справі про підпал центру угорців в Ужгороді: що відомо

У справі про підпал угорського центру в Ужгороді з'явилося нове ім'я - німецького правоекстремістського журналіста Мануеля Оксенрайтера. Він має, зокрема, і тісні зв'язки з Росією. DW зібрала факти.Справа про підпал угорського центру в Ужгороді, який було скоєно в лютому 2018 року, обростає новими подробицями і відкритими запитаннями. Найголовніше з них - хто був організатором злочину, який став черговим ударом по й без того складних українсько-угорських відносинах?

Правоекстремістський журналіст

На засіданні суду в польському Кракові у понеділок, 14 січня, підозрюваний у здійсненні підпалу поляк Міхал Прокопович назвав німецького журналіста Мануеля Оксенрайтера (Manuel Ochsenreiter) організатором і координатором виконання злочину. Поляк отримав за підпал, за власними словами, 1500 євро, у тому числі й особисто від Оксенрайтера в берлінському аеропорту Tegel.

Ім'я журналіста останнім часом з'являлося в німецьких ЗМІ у контексті його призначення в жовтні 2018 року співробітником офісу депутата Бундестагу від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Маркуса Фронмаєра (Markus Frohnmaier). До цього Оксенрайтер був відомий передусім як шеф-редактор журналу Zuerst!, назву якого можна перекласти як "По-перше" або "Передусім". На сайті видання він і досі зазначається як відповідальний за зміст сторінки.

Журнал Zuerst! виходить у Німеччині з 2009 року та поширюється безкоштовно. Як пише німецька газета Frankfurter Rundschau, його концепція сягає корінням журналу Nation und Europa ("Нація та Європа"), заснованого у 1950-х роках колишніми співробітниками спецслужб "третього рейху" СС та СА. За словами політолога Ґідеона Боча (Gideon Botsch), якого цитує газета, журнал Zuerst! є "абсолютно однозначно правоекстремістським": "Це стосується як його історії, так і прихильників та поширюваних у ньому тез".

Оксенрайтер відомий і своїми "антисіоністськими" поглядами. Frankfurter Rundschau зазначає, що 2014 року він брав участь у конференції New Horizon у Тегерані, на якій виступали, зокрема, й люди, які заперечують Голокост, що є порушенням німецького закону. Сам Оксенрайтер доповідав на конференції про "ізраїльське лобі в Німеччині".

Частий гість російського ТБ

Також Мануель Оксенрайтер добре відомий глядачам російських телеканалів, на яких він виступає на підтримку проросійських сепаратистів на Донбасі, різко критикуючи політику Заходу. Телеведучі називають його німецьким політологом, експертом, журналістом, не уточнюючи його ідеологічних поглядів.

2016 року Оксенрайтер разом зі своїм нинішнім шефом депутатом Маркусом Фронмаєром заснував Центр євразійських досліджень. У реєстрах журналіст зазначається головою організації. Його заступник - Матеуш Піскорський, який також є засновником проросійського польського руху Zmiana ("Зміна"), - понад два з половиною роки перебуває в СІЗО у Польщі. Там його підозрюють у співпраці з російською Федеральною службою безпеки (ФСБ), зокрема з метою розпалювання міжнаціональної ворожнечі між українцями та поляками.

Пошук спостерігачів для "виборів" на Донбасі та у Криму

У Центрі євразійських досліджень, як з'ясував берлінський журналіст Дмитро Хмельницький, є два експерти: росіянин Леонід Савін та Кеворк Алмазян з Сирії. Перший - комісар Євразійського союзу молоді (ЄСМ), що входить до Міжнародного євразійського руху під головуванням Олександра Дугіна, головний редактор журналу "Геополітика" і веб-порталу Geopolitika.ru. Алмазян, сирієць з вірменським корінням, що живе в Німеччині, за його власним твердженням, - "незалежний політичний журналіст".

Саме до цього Центру - після арешту Піскорського - перейшла, за відомостями німецьких ЗМІ, естафета з підбору "правильних" спостерігачів на різноманітні "вибори". Регулярно в цій ролі виступає, зокрема, Томас Руді (Thomas Rudy) з АдН - за освітою кухар і кондитер. Гроші за таку роботу він, за власними словами, не отримував, хіба що іноді приймаюча сторона відшкодовувала йому витрати на відрядження. В інтерв'ю німецьким журналістам Руді назвав "ДНР", "ЛНР", а також Нагірний Карабах, де він теж побував, абсолютно нормальними регіонами, де, якщо не брати до уваги дрібних помилок під час проведення виборів, дотримуються всіх демократичних принципів і норм.

За даними німецьких ЗМІ, у Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) є відомості про те, що Піскорський отримував від ФСБ гроші на діяльність із формування позитивного іміджу Росії на Заході та організацію приїзду спостерігачів. 270 тисяч євро, за інформацією BND, коштував, наприклад, візит 30 правоекстремістських и правопопулістських депутатів із 10 європейських країн, які спостерігали за так званим "референдумом" у Криму в 2014 році.

Журналіст та депутат відкидають звинувачення

Закиди у причетності Оксенрайтера до підпалу угорського центру в Ужгороді як його шеф Фронмаєр, так і адвокат журналіста у розмові з німецькими ЗМІ відкидають. Німецький депутат вважає більш імовірним те, що підозрюваний у підпалі навмисно звинувачує Оксенрайтера, "аби покращити власну ситуацію". Відстороняти від роботи свого співробітника депутат збирається лише тоді, коли прокуратура в Польщі заведе проти нього справу.

DW звернулася до офісу німецького депутата та редакції журналу Zuerst! за коментарем, однак на момент публікації цього матеріалу жодної відповіді не отримала.

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