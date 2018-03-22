...Идея, брошенная в массы,

Это девка, брошенная в полк...

( И.Губерман)

Ну что, ребята, предвыборная веселуха началась? Сатрапы правящего преступного режима пошли в наступление? Только я Вас прошу, не увлекайтесь сильно новым шоу, которое для нас заготовили. Не создавайте себе очередного кумира, тем более по второму кругу. Поверьте, героиня не так опасна для власти (хотя она считает по другому). Скорее наоборот. Те, кто затеяли эту игру, стратегически и на перспективу, действуют с властью заодно. И играют, надо сказать, по-серьёзному. Радикально и системно. Уж слишком высоки ставки. Да и главную героиню подобрали правильно, с точки зрения имиджа и поставленных целей.

А вообще, для того, чтобы понять суть происходящего, необходимо ответить самим себе на несколько вопросов.

Кому все это выгодно в первую очередь?

Кто получает наибольшие политические дивиденды?

И наоборот. Против кого это направлено?

Кому все это не выгодно и кто за всем этим стоИт?

На мой взгляд, ответы на эти вопросы достаточно просты, а потому картинка вырисовывается совершенно понятная и очень интересная.

...Когда-то Леонид Кучма допустил стратегическую для себя (как потом выяснилось) ошибку. Он посадил в тюрьму Юлю - бизнесмена, а выпускал уже Юлю - политика. Именно, с этого момента на политическом небосклоне Украины зажглась звезда Тимошенко - оппозиционера. Тимошенко, которая "противостоит Системе". Тимошенко, против которой действует ненавистная народу власть. Именно с этого момента появился прообраз Жанны Д'Арк. Помните эти времена? Прекрасно. Тогда легче будет разобраться в технологии происходящего сегодня...

...Скажу сразу. Никакого ареста не будет. Ни сегодня, ни завтра. И вообще не будет. Неприкосновенность, думаю снимут, не более. А даже, если это и произойдет, то ненадолго. Месяц, два, не более. А дальше нас всех ждёт многомесячное увлекательное шоу под названием "Герой из народа Надежда Савченко противостоИт всей барыжной власти". И этот народ должен её защищать и идти за ней свергать ненавистный Режим...Да и рейтинг растёт, словно на дрожжах.

Совсем недавно мы уже лицезрели подобные зрелища. Допросы, в присутствии десятков телекамер, ежедневные походы в суд, выступления на разных телеканалах, интервью зарубежным изданиям, пресс-конференции, брифинги, спецоперации, задержания, аплодисменты...

Но не вышло. Не сработало. Специалисты посчитали, что нужна женщина...

Могу сказать, что мое мнение о ней не изменилось за это время. Она в чем-то способная, но бессистемная, необразованная и психически неуравновешенная.

Она амбициозна, агрессивна и часто совершает неадекватные действия.

Она сама не всегда понимает своих слов, и не осознаёт своих решений и поступков. Её перлы про "жид@в и неукраинскую кровь во власти", вообще запредельное мракобесие.

Но самое отвратительное в том, что она сама поверила в свою исключительность..

Таким психотипом очень легко втёмную управлять. Вернее, не так. Направлять в нужное и разрушительное русло. Тем более, что для этого существует благодатная почва.

Новини Савченко для власти несет только террористическую угрозу

Ненависть к власти, подспудное желание людей "всех их уничтожить" и абсолютное недоверие к правоохранительной системе. И вот когда эта власть, обвиняет кого-то в том, о чем втайне мечтает бОльшая часть народа, этот персонаж становится воплощением нового МессИи. Да и типаж выбран технологически правильно. И тогда этот персонаж, в сознании людей, превращается в нового Лидера.

В данном конкретном случае, в новую (!!!), молодую (!!!), радикальную и способную на поступок (!!!), "Жанну Д'Арк", которая спешно отбирает львиную долю электоральной поддержки у главного на сегодняшний день, врага действующей власти, у Юли.

Что и требовалось доказать.

Операция Next завершена.

Занавес.

И поверьте, что Зрелище будет увлекательным. Как говорится, Action гарантируется. Ставки сделаны. Пути к отступлению уже нет.

Что делать людям в данной ситуации?

Во-первых, осознанно подойти к этому зрелищу и постараться без эмоций оценивать события.

Во-вторых, попытаться понять, что даже, если сегодня всех "вынести и уничтожить", что будет завтра утром? Кого будем "вносить" вместо этих?

И сможет ли выдержать Украина очередное революционное свержение очередного режима в угоду тем, кто стоИт за этой операцией?

И главное. Когда смотрите и слушаете, помните всегда о Станиславском.... Гениальный был человек...