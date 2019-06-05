"Слава Богу, вона не мій лікар!" Зеленський їдко відповів щодо Супрун. Відео

Президент України Володимир Зеленський сміявся, коли розповідав про главу МОЗ Уляну Супрун, подякувавши Богу, що у нього інший лікар.

Про це глава держави розповів в ефірі 1 + 1, відповідаючи на питання журналіста про склад діючого Кабінету міністрів.

"Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-різному до неї відносяться. Ви ж знаєте – так? – як її називають? Ну, слава Богу, у мене є інший лікар, у моєї сім'ї", – повідомив він.

Також Зеленський зазначив, що не знайомий з міністром освіти Лілією Гриневич але "чув, що вона непогана дуже".

Разом з тим главу МЗС Павла Клімкіна Зеленський назвав професійним.

"Клімкін – це професійний дипломат. Я пропонував йому залишатися в команді, у нас дуже складна міжнародна ситуація. Але він вирішив піти в політику. Я нікого з них (міністрів – ред.) близько не знаю, але дивлюся по справах цих людей", – додав президент.

Уляна Супрун

В цілому Зеленський розповів, що не знайомий зі складом уряду, адже там немає його людей.

"Чесно кажучи, я їх не знаю дуже близько. Це не моя команда, ми не пройшли якийсь тривалий час роботи. Я впевнений, що там є професіонали, тому уряд і залишається зараз працювати. Думаю, що за ці два місяці до нових виборів і до створення нового уряду ми познайомимося ближче, і я зрозумію, хто з них здатний зробити щось нове для України. Тому що тут потрібні не кроки, тут (потрібні – Ред.) стрибки", – додав гарант.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що 2020 рік буде "шоковим" для лікарів в рамках медичної реформи.

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