ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

"Слава Богу, вона не мій лікар!" Зеленський їдко відповів щодо Супрун. Відео

922Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський сміявся, коли розповідав про главу МОЗ Уляну Супрун, подякувавши Богу, що у нього інший лікар.

Про це глава держави розповів в ефірі 1 + 1, відповідаючи на питання журналіста про склад діючого Кабінету міністрів.

"Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-різному до неї відносяться. Ви ж знаєте – так? – як її називають? Ну, слава Богу, у мене є інший лікар, у моєї сім'ї", – повідомив він.

Новини
"У нас є план": Зеленський запропонував олігархам дати грошей Донбасу

Також Зеленський зазначив, що не знайомий з міністром освіти Лілією Гриневич але "чув, що вона непогана дуже".

Разом з тим главу МЗС Павла Клімкіна Зеленський назвав професійним.

"Клімкін – це професійний дипломат. Я пропонував йому залишатися в команді, у нас дуже складна міжнародна ситуація. Але він вирішив піти в політику. Я нікого з них (міністрів – ред.) близько не знаю, але дивлюся по справах цих людей", – додав президент.

Уляна Супрун

Уляна Супрун

В цілому Зеленський розповів, що не знайомий зі складом уряду, адже там немає його людей.

"Чесно кажучи, я їх не знаю дуже близько. Це не моя команда, ми не пройшли якийсь тривалий час роботи. Я впевнений, що там є професіонали, тому уряд і залишається зараз працювати. Думаю, що за ці два місяці до нових виборів і до створення нового уряду ми познайомимося ближче, і я зрозумію, хто з них здатний зробити щось нове для України. Тому що тут потрібні не кроки, тут (потрібні – Ред.) стрибки", – додав гарант.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що 2020 рік буде "шоковим" для лікарів в рамках медичної реформи.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особи
Уляна СупрунВолодимир ЗеленськийЛілія ГриневичПавло Клімкін
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'ямедицинаКабінет Міністрів України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
2
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки