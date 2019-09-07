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8 вересня • оновлено в 11:00
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"Слабаки і боягузи": Няшу-Поклонську розлютило звільнення Сенцова

42.3т Читати матеріал російською

Нелегітимний депутат Державної Думи Росії і колишній "прокурор" Криму Наталія Поклонська вибухнула злісними висловлюваннями на адресу звільненого з російського полону Олега Сенцова.

Так, в інтерв'ю пропагандистському виданню "Комсомольская правда" вона прокоментувала обмін ув'язненими.

"Сенцов зазіхав вчинити терористичний акт, тобто свідомо мав намір убити невизначену кількість звичайних, простих людей. Його обмін на наших громадян, викрадених злочинною українською владою, був, звичайно ж, вимушеним заходом – для повернення наших хлопців, але переконана, що про його "подвиги" і "бажання" добре відомо нашим спецслужбам", – висловилася вона.

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Наталя Поклонська

Наталя Поклонська

kp.ru

За її словами, Сенцов все одно не зможе здійснити свій нібито "теракт", оскільки просто побоїться.

"Тому крім гучних" потрібних "заяв із вуст терориста нічого не буде, оскільки по натурі вони всі слабаки і боягузи", – заявила "експрокурор".

Нагадаємо, Олег Сенцов був відправлений в російську в'язницю за звинуваченнями в тероризмі саме Наталії Поклонської.

Дивіться відео за темою:

Як повідомляв OBOZREVATEL, по поверненню на Батьківщину в аеропорту "Бориспіль" Олега Сенцова зустрічав президент України Володимир Зеленський, а також його дочка Аліна.

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Тема
Обмін полоненими
Особи
Наталя Поклонська Олег Сенцов
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Махов Макс
Махов Макс
Такую дуру, в Госдуру выбрали. Вапрос: в Госдуру к*ацапенрейха, дур и дураков отбирают, по какому признаку? Варианты ответов: 1. По ибанутости. 2. По тупости. 3. А шобы папиzдеть. 4. Звонок путену. 5. 50/50 Бгггггаааа
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Махов Макс
Махов Макс
Украинская власть полонскую не тронет, ядовитая она, фамилией. Бгггггаааа
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Туан Фам
Туан Фам
Няша? Да посмотрите на эту "Няшу", она скорее похожа на затасканную кошелку, чем на Няшу. Перделка-кряктелка только от неё и осталась. Фу.
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