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18 лютого • оновлено в 19:42
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"Скукатіща, безвладдя": згорьований Богдан покликав "дівчаток" на Сейшели

7.3т
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Андрій Богдан, звільнений із посади голови Офісу президента, відзначився новим постом із відпочинку на Сейшельських островах.

Він показав у Facebook кілька фото і поскаржився, що йому самому там нудно (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Дівчатка, тут така справа. Приїхав на Сейшели, а тут скукатіща. Ніхто не хоче прилетіти в гості? Підтримати, так би мовити, в скрутну хвилину. А то зовсім згорьований я. Безвладдя", – написав він.

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Після розмови із Зеленським: стали відомі деталі відставки Богдана

Згорьований Богдан покликав "дівчаток" на Сейшели

Українці посміялися в коментарях: "Чекаємо повернення. Хліб-сіль, стриптиз", "Безвладдя на Сейшелах краще, ніж безвладдя в Ростові", "Вся країна обговорює це турне", "Мучся тепер сам на Сейшелах".

Згорьований Богдан покликав "дівчаток" на Сейшели
Згорьований Богдан покликав "дівчаток" на Сейшели
Згорьований Богдан покликав "дівчаток" на Сейшели

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 11 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Богдана з посади голови Офісу президента. На його місце призначили Андрія Єрмака.

  • Через три дні після своєї відставки, 14 лютого, Богдан опублікував на особистій сторінці в Facebook дивний пост – валентинку зі своїм зображенням і підписом: "Мене важко знайти, легко втратити і неможливо забути".

  • Незабаром Богдан похвалився пляжним фото з елітного курорту на Сейшелах, пожартувавши в бік колишніх політичних опонентів.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Андрій Богдан
Місце
Україна
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Вася Дядя
Вася Дядя
Жирный боров, тебе скучно? Займись рукоблудием.
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Гоша Злой
Гоша Злой
перестаньте на него реагировать и завянет сразу же
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