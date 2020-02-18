"Скукатіща, безвладдя": згорьований Богдан покликав "дівчаток" на Сейшели

Андрій Богдан, звільнений із посади голови Офісу президента, відзначився новим постом із відпочинку на Сейшельських островах.

Він показав у Facebook кілька фото і поскаржився, що йому самому там нудно (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Дівчатка, тут така справа. Приїхав на Сейшели, а тут скукатіща. Ніхто не хоче прилетіти в гості? Підтримати, так би мовити, в скрутну хвилину. А то зовсім згорьований я. Безвладдя", – написав він.

Українці посміялися в коментарях: "Чекаємо повернення. Хліб-сіль, стриптиз", "Безвладдя на Сейшелах краще, ніж безвладдя в Ростові", "Вся країна обговорює це турне", "Мучся тепер сам на Сейшелах".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Богдана з посади голови Офісу президента. На його місце призначили Андрія Єрмака.

Через три дні після своєї відставки, 14 лютого, Богдан опублікував на особистій сторінці в Facebook дивний пост – валентинку зі своїм зображенням і підписом: "Мене важко знайти, легко втратити і неможливо забути".

Незабаром Богдан похвалився пляжним фото з елітного курорту на Сейшелах, пожартувавши в бік колишніх політичних опонентів.

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