СКУ закликає новий український уряд дотримуватися курсу реформ

У зв'язку з розпуском обраного півроку тому уряду та звільненням Генерального прокурора президентом Володимиром Зеленським, Світовий Конґрес Українців закликає новопризначеного прем'єрміністра України Дениса Шмигаля та його новий уряд дотримуватися курсу реформ та євроатлантичного напряму.

СКУ дотримується позиції, що інтереси України та українського народу повинні бути понад усе. Довіра до уряду, незалежність судової системи і недоторканість демократичних інститутів є ключовими для успіху України. Українська держава ризикує втратити підтримку міжнародних партнерів, якщо її політичні лідери перестануть дотримуватися принципу верховенства права, будуть використовувати правосуддя у політичних цілях та не зможуть повноцінно впровадити необхідні демократичні та економічні реформи.

Кабмін Цензор.нет

"Світовий Конґрес Українців докладає всіх зусиль для посилення України як успішної, демократичної, європейської держави. Ми стоїмо з народом України, який захищає свою територіальну цілісність і суверенітет в ході триваючої російської військової, політичної та економічної агресії. Надзвичайно важливо, щоб обрані та призначені державні діячі продовжували позитивний курс реформ, дотримуючись верховенства права, поважаючи права людини та уникаючи політично мотивованого правосуддя", – заявив Павло Ґрод, президент СКУ.

Cвітовий Конґрес Українців продовжить стежити за діяльністю політичних лідерів, щоб переконатися в дотриманні принципу верховенства права та у подальшій успішній реалізації євроатлантичного вектору розвитку України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Світовий Конґрес Українців закликав президента Володимира Зеленського та новопризначений уряд уникати політично вмотивованого правосуддя, дотримуватись принципів верховенства права, курсу реформ та євроатлантичного напряму.

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