"Скромно, без пафосу": стало відомо, як Зеленський відзначив День народження

Президент України Володимир Зеленський відсвяткував 42-й день народження на робочому місці.

Як передає УП з посиланням на джерела з Офісу президента, "все було скромно, без пафосу, і несподівано для Зеленського". Гостей пригощали сухими винами та шампанським.

Привітати президента прийшло все керівництво ОП: глава Андрій Богдан, перший заступник голови Сергій Трофимов, заступники Кирило Тимошенко, Юрій Костюк, Юлія Ковалів, Андрій Смирнов, а також помічники президента Сергій Шефір та Андрій Єрмак.

Володимир Зеленський

Від Верховної Ради Зеленського приїхали привітати спікер Дмитро Разумков, перший віце-спікер Руслан Стефанчук, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, лідер партії Олександр Корнієнко.

Також до Зеленського прийшов весь склад Кабінету міністрів на чолі з прем'єром Олексієм Гончаруком.

"Було все досить мило, навіть демократично. Перше слово дали Разумкову, говорити тост. Ми вирішили, що йому треба дати слово першому, тому що у нас парламентсько-президентська країна", – відзначило джерело.

Володимир Зеленський фото з мережі

Раніше OBOZREVATEL показував, як зовні змінився Володимир Зеленський після обрання президентом України.

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