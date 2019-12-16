"Ексслуга" Скороход заявила про відставку Милованова і Малюськи: в Кабміні відреагували

Виключена з фракції "Слуга народу" народна депутатка Ганна Скороход заявила, що міністри економіки та юстиції Тимофій Милованов і Денис Малюська нібито написали заяви про відставку.

У своєму Telegram-каналі парламентарійка зазначила, що за даними її джерела, чиновники попросили про звільнення "через недостатнє матеріальне забезпечення". Хто саме надав таку інформацію, нардепка не уточнила.

У Кабінеті міністрів спростували слова Скороход. У коментарі OBOZREVATEL пресслужба Міністерства економічного розвитку і торгівлі запевнила, що не володіє такою інформацією. За даними відомства Милованова, про його звільнення там вперше чують.

Скороход заявила про відставку Милованова і Малюськи

Крім того, не підтвердили дані й у прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Його прессекретарка заявила, що не коментуватиме такі "джерела".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Малюська заявив, що його не влаштовує зарплата державного службовця і зажадав 80 тисяч гривень на місяць.

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