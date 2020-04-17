Скороход із дитиною виписали з лікарні після зараження COVID-19

Кирило Лютий Політика 21:01, 17.04.2020 Оновлено: 21:21, 17.04.2020

Хвора на коронавірус нардепка, колишня членкиня фракції "Слуга народу" Анна Скороход разом зі своїм новонародженим сином були виписані з дитячої інфекційної лікарні Києва.

Як ідеться в сюжеті ТСН, вони провели в лікарні 15 днів і продовжать лікування вдома, оскільки симптоми істотно ослабли. Її двомісячний син став найменшим пацієнтом із COVID-19 в Україні.

"У мене першої підтвердили. Потім взяли мазки у чоловіка з сином. Перший ПЛР-тест був негативний, але потім почалися такі симптоми як закладеність носа, погане дихання, кашель досить частий і сухий. Уже на останок піднялася температура", – розповіла Скороход.

Анна Скороход

Як писав OBOZREVATEL, про зараження Анни Скороход коронавірусом стало відомо 28 березня. Нещодавно нардепка зробила другий позитивний тест і з'ясувалося, що вона також заразила коронавірусом свого новонародженого сина,

Раніше Скороход скаржилася на слабкість і головний біль. Вона розповідала, що не відчуває запахи і постійно спить.

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