Головна Новини
2 березня • оновлено в 12:57
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Скороход поскаржилася на "свавілля" Богдана

2.1т
Читати матеріал російською

Виключена з фракції "Слуга народу" нардепка Анна Скороход поскаржилася на те, що колишній глава Офісу президента Андрій Богдан нібито займався "свавіллям" і часто викликав "слуг народу" "на килим".

Таке висловлювання прозвучало у програмі "Рандеву" з Яніною Соколовою. "Я сподіваюся, що за нього (Андрія Єрмака – Ред.) не буде такого тиску й такого "свавілля", яке було за Богдана", – сказала Скороход.

Анна Скороход

Анна Скороход

За її словами, депутатам постійно розповідали, що вони не так голосували або як вони повинні були це зробити.

Крім того, Скороход стверджує, що Богдан особисто тиснув на неї та її родину. Правда, з якою метою він це робив, вона нібито не розуміє.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Скороход заявила, що її колишні колеги нібито отримують "зарплати" в конвертах, які видають заступники Давида Арахамії, глави фракції "Слуга народу".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особи
Ганна Скороход Андрій Богдан
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини політики

Топпублікації

Топблоги