Виключена з фракції "Слуга народу" нардепка Анна Скороход поскаржилася на те, що колишній глава Офісу президента Андрій Богдан нібито займався "свавіллям" і часто викликав "слуг народу" "на килим".

Таке висловлювання прозвучало у програмі "Рандеву" з Яніною Соколовою. "Я сподіваюся, що за нього (Андрія Єрмака – Ред.) не буде такого тиску й такого "свавілля", яке було за Богдана", – сказала Скороход.

Анна Скороход

За її словами, депутатам постійно розповідали, що вони не так голосували або як вони повинні були це зробити.

Крім того, Скороход стверджує, що Богдан особисто тиснув на неї та її родину. Правда, з якою метою він це робив, вона нібито не розуміє.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Скороход заявила, що її колишні колеги нібито отримують "зарплати" в конвертах, які видають заступники Давида Арахамії, глави фракції "Слуга народу".

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