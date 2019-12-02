Виключені Скороход і Поляков несподівано прийшли на засідання "Слуги народу": фракція відреагувала на "сюрприз"

Народні депутати Ганна Скороход та Антон Поляков, про виключення яких із фракції "Слуга народу" поки що не оголошено офіційно, прийшли в понеділок, 2 грудня, на засідання політсили.

Про це повідомили джерела OBOZREVATEL. Своє рішення парламентарі аргументували тим, що формально до заяви спікера чи віцеспікера Верховної Ради вони все ще є членами "СН".

Фракція одразу ж відреагувала на появу Скороход та Полякова. Окремим рішенням їх попросили вийти із зали засідання. Нардепи мовчки залишили приміщення. Відзначимо, слуги планують публічно їх "вигнати" вже 3 грудня.

Скороход і Поляков прийшли на засідання "Слуги народу"

Також стало відомо, що за результатами рейтингового голосування на місце колишнього глави комітету ВРУ з міжнародних зв'язків Богдана Яременка, який оскандалився секс-перепискою, "Слуга народу" запропонує Єлизавету Ясько.

Раніше повідомлялось, що заміною Яременка нібито стане 46-й номер "СН" Галина Михайлюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Скороход заявила, що вони з Поляковим мають намір створити у Верховній Раді нову групу, яку назвуть "Справжні слуги" або "Слуга народу-2".

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