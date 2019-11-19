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19 листопада • оновлено в 13:02
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Скоро їх не буде: Кошовий розкритикував оточення Зеленського

4.1т
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Актор студії "Квартал 95", друг президента України Володимира Зеленського Євген Кошовий заявив, що не любить деяких людей із оточення глави держави.

Він відповів негативно на питання "Гордона" чи серед близьких до Зеленського осіб йому всі подобаються. Кошовий додав, що є ті, хто перешкоджає роботі Зеленського.

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"Мені не подобаються ті, хто йому вставляє палиці в колеса", – зазначив актор, не уточнивши їхні імена.

Водночас Кошовий впевнений, що скоро їх у оточенні Зеленського не буде.

"Я дуже на це сподіваюся. Тому що, розмовляючи під час зустрічі з президентом про цих людей... Він прекрасно все розуміє і – як би це правильно сказати? – придивляється, щоб потім прибрати", – підкреслив він.

Кошовий розкритикував оточення Зеленського

Кошовий розкритикував оточення Зеленського

Гордон

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кошовий не має наміру балотуватися в мери Києва.

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Автор
Катерина Луговська Катерина Луговська
Особи
Євген Кошовий Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
КАнешнА Лысый-pohui, не будет, разом с ТВОИМ ДРУГОМ, ЗЕлей!!! =)))
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