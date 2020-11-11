Скорик зможе відродити економіку Одеси, – Бойко

Кандидат у мери Одеси Микола Скорик зможе відродити економіку міста. Так вважає співголова "Опозиційною платформи – За життя" Юрій Бойко.

Про це він заявив 10 листопада на зустрічі Миколи Скорика з колективом одного з одеських підприємств, передає пресслужба ОПЗЖ.

"Для нашої політичної сили захист і підтримка вітчизняної економіки є пріоритетом. Підприємства повинні отримувати преференції на внутрішньому ринку і під час державних закупівель. І Микола Скорик на посаді мера зможе відродити економіку Одеси", – підкреслив Юрій Бойко.

Микола Скорик, зі свого боку, зазначив, що в Одеси дуже великий економічний, торговий і транспортний потенціал, тому місту не досить статусу "перевалочного пункту".

"Ми послідовно виступаємо за створення в Одесі вільної економічної зони. Це дасть змогу залучити інвестиції й спрямувати ці гроші на розвиток міста. А не як зараз, коли всі податки, що надійшли до міського бюджету, розкрадаються. Ми пропонуємо зовсім інший підхід – гроші повинні працювати на розвиток Одеси, створення комфорту і благополуччя для його жителів", – сказав Микола Скорик.

"Дуже важливо, вибираючи місцеву владу, орієнтуватися на такі критерії, як чесність і порядність, відповідальність і професіоналізм. Мені здається, що Микола Скорик якнайкраще відповідає всім цим критеріям", – зазначив Юрій Бойко.

Співголова ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ закликав одеситів підтримати кандидатуру Миколи Скорика у другому турі виборів мера Одеси, призначеного на 15 листопада.