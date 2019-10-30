"Скочуємося до ненависті": Портников попередив Зеленського про смертельну загрозу для України

Нинішній розвиток подій в Україні можете вилитися в серйозні протистояння різних частин суспільства, що несе смертельну загрозу державі.

Однією з причин наростання конфронтації є і невідповідність передвиборчих обіцянок президента Володимира Зеленського реальному стану справ. Таку думку висловив у статті для "Еспресо" український журналіст, публіцист Віталій Портников.

"Президент Зеленський закликав співгромадян до спокійної розсудливої розмови без зайвих емоцій і гасел. Це правильна пропозиція, тим більше, коли вона виходить від керівника країни, яка знаходиться в стані війни із сильним і жорстоким ворогом. Але приклад розсудливої розмови повинен подати сам Зеленський. Він повинен визнати, що його передвиборча кампанія будувалася не на серйозній і чесній розмові з співвітчизниками, а саме на емоціях і гаслах", – пише він.

За словами Портникова, президенту варто згадати свій життєвий шлях до приходу в політику. Адже він підмінив змістовні дебати про майбутнє країни читанням коментарів з соціальних мереж, а також виступав від імені простого народу при тому, що завжди був забезпеченою людиною за рахунок творчої співпраці з олігархічними телеканалами.

Крім того, журналіст порадив Зеленському ще раз подивитися свій виступ, в якому він говорить, що припинити війну просто – потрібно просто перестати стріляти.

Віталій Портников

"Чесна розмова можлива тільки в країні, президент якої говорить правду своїм співвітчизникам. І починати потрібно із самого себе – з чесного пояснення самому собі того простого факту, що ти не зможеш впоратися з усіма складними проблемами цієї країни ні за один термін, ні за два. Що у тебе одна задача – зберегти безперечні досягнення попередників. Хоча б не зробити гірше", – пише Портников.

"Але якщо ти підміняєш цю чесну розмову шельмуванням попередників, зневагою до патріотів, ставкою на багатогодинні виступи, в яких втрачається сенс, і телевізійні ролики, в яких немає ні дискусії, ні правди – то як ти можеш очікувати від співгромадян чесності та відсутності емоцій? Як можеш не помічати, що країна скочується до нового витка суспільного протистояння і ненависті? Як можеш не розуміти, що це протистояння несе смертельні загрози не тільки для твоєї влади, а й для самої України?" – підсумував журналіст жорстким попередженням владі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

журналіст Роман Цимбалюк вважає, що, замовчуючи про деталі узгодження "формули Штайнмаєра", Зеленський допустив комунікаційну помилку, яка може стати фатальною для країни. Небажання пояснювати такі важливі кроки народу може призвести до нового Майдану, яким скористається Росія.

Також він заявив, що рішення Зеленського позиціонувати своєю головною метою мир, а не перемогу над Росією, несе ризики як для України, так і для нього особисто. Адже на це зробив ставку Кремль: там розраховують, що між Зеленським і активною частиною українського суспільства відбудеться серйозна конфронтація.

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