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5 березня • оновлено в 23:07
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Склад нового Кабміну Шмигаль прокоментував Разумков. Відео

2.2т
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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що наразі йдуть консультації щодо кандидатів в міністри, яких не призначили на позачерговому засіданні парламенту 4 березня.

Відео його виступу опубліковано на телеграм-каналі партії "Слуга народу" (щоб подивитися його, проскрольте новина до кінця).

Склад нового Кабміну Шмигаль прокоментував Разумков. Відео

Сріншот відео SlugaNarodu_Official

"Тут питання не в швидкості прийняття рішень, а в якості. Зараз йдуть консультації щодо кандидатур на посади, які ще залишилися вакантними", – зазначив глава парламенту.

При цьому Разумков зазначив, що Кабмін є правомочним, тому що вчора було призначено понад дві третини міністрів. "Він прийняв присягу і сьогодні вже функціонує в повному обсязі", – додав Разумков.

Також він зазначив, що оновлення уряду не було "турбулентним". "Я сподіваюся, що новий уряд буде швидше впроваджувати ті реформи, і реалізовувати ті обіцянки, які були дані", – сказав глава ВР.

Нагадаємо, що 5 березня відбулося перше засідання оновленого Кабміну з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Воно було присвячено підготовчим і технічним кадрових питань.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 4 березня підтримала призначення Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра, а після затвердила новий склад Кабміну.

OBOZREVATEL зібрав повне досьє на міністрів нового уряду.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особи
Денис Шмигаль Дмитро Разумков
Місце
Україна Київ
Теги
Верховна Рада України Кабінет Міністрів України
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