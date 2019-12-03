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3 грудня • оновлено в 20:42
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Микола Томенко
Микола Томенко
Український політик Всі статті автора

Скільки ще чекати на "Країну мрії" від Зеленського

5.2т

Тут очільники нової влади вирішили нагадати про "Програму Президента Зеленського", де міститься обіцянка про ринок землі.

Дійсно, в передвиборчій програмі є теза про "формування прозорого ринку землі", але ж нині вимога фахівців і громадськості відкрито і прозоро обговорити яким буде цей прозорий ринок землі, бо маємо десятки версій земельного ринку у світовій практиці.

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Коли влада щоденно бореться зі свободою слова - вона приречена

Але нині не про це.

В програмі Президента, яка так значима для партії "Слуга народу", є багато інших обіцянок, які варто нагадати:

1. Мій перший законопроект про "Народовладдя" - не виконано;

2.Вибори мають проходити за відкритими списками - не виконано;

3. Про зняття недоторканності з суддів - не виконано;

4. Відкриті конкурси на посади - не виконано;

5. Довгострокове недороге кредитування - не виконано;

6.Нульова декларація для бізнесу - не виконано;

7. Професія лікаря і вчителя стане висооплачуваною - не виконано;

8. Перехід до страхової медицини - не виконано;

9. Ніякого "телефонного права" - не виконано;

10.Повна відкритість діяльності влади - не виконано.

І багато інших обіцянок очікуваної "Країни мрій" від Зеленського....

І не забуваємо, що вже минуло більше, ніж півроку й обіцяний один термін невпинно спливає!

П.С. Нагадаю, що у мене забралии мандат саме за критику щодо невиконання передвиборчої програми президента Порошенка і прем’єра Яценюка.

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Шаповал Виталий
Шаповал Виталий
Раньше это называли светлый путь к коммунизму теперь Країна мрій.
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Uxmal Leo
Uxmal Leo
У Зеленского реальная власть всего 3 месяца. Аффтар специально не указывает те обещания, которые начинают выполняться - импичмент, незаконное обогащение, отмена недоторканности и т.д.
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Так ти ж його разом і з гриценко і підтримав
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