"Скільки будемо терпіти?" Справу Скрипаля порівняли з війною на Донбасі

Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що отруєння російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля є новою червоною лінією, яку Кремль переступив після війни в Грузії і на Донбасі, а також анексії Криму.

"У 2014 році Росія шляхом окупації Криму та військового вторгнення в Східну Україну сигналізувала про своє повне ігнорування встановлених принципів міжнародного права, включаючи Статут ООН. Таке було і раніше - в 2008 році в Грузії", - наводить заяву під час засідання Ради Безпеки ООН Укрінформ.

Зеркель додала, що два тижні тому РФ в черговий раз проявила свою агресію, на цей раз в Великобританії.

"Вона знову продемонструвала, що не має поваги до суверенітету інших країн, її не хвилює благополуччя тисяч невинних цивільних, чиє здоров'я і життя були поставлені під пряму загрозу від застосування хімічної речовини нервово-паралітичної дії, яка було нерозумно використана в громадському місці", - зазначила заступник голови зовнішньополітичного відомства.

За її словами, цей останній епізод агресивної поведінки Росії "доводить, що у Москви немає ні моральних, ні юридичних червоних ліній", і вона наближається до "гітлерівсько-сталінської епохи диктаторських, реваншистських і авантюристських режимів".

"Скільки нових червоних ліній, або "нових норм", нав'язаних Росією світу, ми будемо терпіти?" - резюмувала представник України.

Як повідомляв "Обозреватель", 12 березня прем'єр Великобританії Тереза Мей заявила, що, ймовірно, Росія стоїть за отруєнням Сергія Скрипаля.

Офіційний представник МЗС РФ у відповідь в хамській формі заявила про провокації.

Але 14 березня Москва екстрено зв'язалася з Лондоном по дипломатичних каналах і повідомила британську владу про те, що нібито не має ніякого відношення до отруєння екс-полковника ГРУ.

Пізніше стало відомо, що Великобританія висилає 23 російських дипломата , які мали відношення до розвідки РФ, також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи Скрипаля.

15 березня Москва заявила про дзеркальну відповідь на рішення Лондона.