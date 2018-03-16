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"Скільки будемо терпіти?" Справу Скрипаля порівняли з війною на Донбасі

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Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що отруєння російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля є новою червоною лінією, яку Кремль переступив після війни в Грузії і на Донбасі, а також анексії Криму.

"У 2014 році Росія шляхом окупації Криму та військового вторгнення в Східну Україну сигналізувала про своє повне ігнорування встановлених принципів міжнародного права, включаючи Статут ООН. Таке було і раніше - в 2008 році в Грузії", - наводить заяву під час засідання Ради Безпеки ООН Укрінформ.

Зеркель додала, що два тижні тому РФ в черговий раз проявила свою агресію, на цей раз в Великобританії.

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"Вона знову продемонструвала, що не має поваги до суверенітету інших країн, її не хвилює благополуччя тисяч невинних цивільних, чиє здоров'я і життя були поставлені під пряму загрозу від застосування хімічної речовини нервово-паралітичної дії, яка було нерозумно використана в громадському місці", - зазначила заступник голови зовнішньополітичного відомства.

За її словами, цей останній епізод агресивної поведінки Росії "доводить, що у Москви немає ні моральних, ні юридичних червоних ліній", і вона наближається до "гітлерівсько-сталінської епохи диктаторських, реваншистських і авантюристських режимів".

"Скільки нових червоних ліній, або "нових норм", нав'язаних Росією світу, ми будемо терпіти?" - резюмувала представник України.

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Отруєння Скрипаля: Росія відповіла на ультиматум Лондона

Як повідомляв "Обозреватель", 12 березня прем'єр Великобританії Тереза Мей заявила, що, ймовірно, Росія стоїть за отруєнням Сергія Скрипаля.

Офіційний представник МЗС РФ у відповідь в хамській формі заявила про провокації.

Але 14 березня Москва екстрено зв'язалася з Лондоном по дипломатичних каналах і повідомила британську владу про те, що нібито не має ніякого відношення до отруєння екс-полковника ГРУ.

Пізніше стало відомо, що Великобританія висилає 23 російських дипломата , які мали відношення до розвідки РФ, також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи Скрипаля.

15 березня Москва заявила про дзеркальну відповідь на рішення Лондона.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Теми
анексія КримуХолодна війна між Заходом і РосієюАТО на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особи
Сергій СкрипальОлена Зеркаль
Місце
США
Об'єкти
ООНМіністерство закордонних справ України
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