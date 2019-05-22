"Скажіть ні Росії!" Супрун у Європі виступила із потужною промовою проти Путіна

В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун закликала посилити санкції проти Росії.

Про це вона заявила, виступаючи на 72-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я у Женеві, повідомляє прес-служба МОЗ.

Супрун наголосила, що в Україні успішно проводять медичну реформу, незважаючи на те, що Російська Федерація вторглася в нашу країну і розв'язала війну.

"Уявіть таке: що якби ви були змушені залишити свій будинок і все, що б ви могли взяти з собою, була одна валіза. Що б ви взяли з собою? Понад 1,5 мільйона українців були змушені приймати таке рішення, коли Росія анексувала Крим і вторглася у Східну Україну у 2014-му. Як воно знайти своє ім'я у списку осіб на ліквідацію російськими спецслужбами, ФСБ? Сотні українців сьогодні живуть з ціною за їхні голови, ціною, яку виставив Кремль", — йдеться у повідомленні.

Супрун наголосила, що війна з Росією забрала життя 13 тисяч осіб. В.о. міністра зазначила, що Росія також викрала і засудила десятки українців.

"Роздача російських паспортів на окупованих територіях, примусово чи добровільно, є ще одним актом агресії. І вимога наявності російського паспорта для отримання медичної допомоги — є порушенням прав людини", — акцентувала вона.

Уляна Супрун Facebook Уляни Супрун

Супрун закликала ООН не миритися з присутністю РФ в Раді Безпеки, поки ті не повернуться до системи міжнародного права, починаючи з виведення їхніх військ із окупованих територій України та звільнення всіх військовополонених і політичних в'язнів.

"Країни-члени ВООЗ та інші міжнародні організації мають казати "ні" російським грошам, які наповнюють західні рахунки, інакше ви ризикуєте стати заручниками Кремля. Санкційний режим має бути збережений і розширений, інакше ви ризикуєте винагородити поведінку, що анулює переваги, які суспільство отримує від миру і процвітання. Поділ світу на сфери впливу не повинен бути способом організації міжнародних відносин у 21 столітті", — підсумувала Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський закликав США посилити санкції проти Росії. Глава держави обговорив із представниками американської влади питання реформ і протидії агресії РФ.

Водночас у Кремлі не побачили нічого нового в заклику президента України Володимира Зеленського посилити санкції проти Росії.

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