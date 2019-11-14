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14 листопада • оновлено в 17:13
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"Скажіть, куди!" Порошенко гучно звернувся до Пристайка щодо Мінських угод

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П’ятий президент України, депутат ВР IX скликання та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що членство у НАТО — це єдиний механізм захисту національної безпеки держави.

Про це Порошенко сказав у кулуарах парламенту на відео, яке розмістив на особистій сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

скріншот з відео

скріншот з відео

Facebook Петра Порошенка

Таким чином депутат відреагував на слова міністра закордонних справ Вадима Пристайка, який заговорив про можливий вихід України з Мінських угод, якщо зустріч в нормандському форматі буде безрезультативною.

"Перед тим, як ви заявляєте, що про те, що ви звідкись вийдете, наприклад, з Мінських домовленостей, скажіть, куди ви підете. Я вже сказав, єдина можливість, куди потрібно заходити — не Будапештський меморандум, не Бухарестський, не Алматинський й навіть не Мінський. Це є Вашингтонська угода про заснування НАТО, яка на сьогодні є найбільшим елементом захисту та забезпечення безпеки будь-якої держави-члена", - заявив Порошенко.

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Лідер "Європейської Солідарності" відзначив, що Україна може стати членом Північного Альянсу у 2022 або 2023 році. Однак, на думку Порошенка, країна повинна прагнути увійти до складу НАТО якомога швидше.

"Для цього "Європейська Солідарність" зробила заяву в Раді, яка полягала не в поданні ще однієї заявки на план дій щодо членства. Сьогодні ви маєте отримати рішення НАТО не в грудні, 2019 року. Реальні терміни — це 2022-ий, 2023-і роки. Але варто заявити, що прагнемо й боремося за підписання плану дій щодо членства у НАТО. Це відкриває єдині можливі перспективи щодо постійного членства України в Альянсі. Тільки це є механізмом захисну національних інтересів та національної безпеки держави", - додав п'ятий президент України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
мінські домовленості
Особи
Петро Порошенко Вадим Пристайко
Місце
Україна
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Это и козе понятно, что НАто защитило бы Украину, но вступить туда Украине невозможно в обозримом будущем. Пете явно надо протрезветь.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Прежде чем куда-то вступать, Украина сначала должна сформироваться как государство и научиться выполнять взятые на себя обязательства, как впрочем и предвыборные обещания.
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