"Скажіть, куди!" Порошенко гучно звернувся до Пристайка щодо Мінських угод

П’ятий президент України, депутат ВР IX скликання та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що членство у НАТО — це єдиний механізм захисту національної безпеки держави.

Про це Порошенко сказав у кулуарах парламенту на відео, яке розмістив на особистій сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

скріншот з відео Facebook Петра Порошенка

Таким чином депутат відреагував на слова міністра закордонних справ Вадима Пристайка, який заговорив про можливий вихід України з Мінських угод, якщо зустріч в нормандському форматі буде безрезультативною.

"Перед тим, як ви заявляєте, що про те, що ви звідкись вийдете, наприклад, з Мінських домовленостей, скажіть, куди ви підете. Я вже сказав, єдина можливість, куди потрібно заходити — не Будапештський меморандум, не Бухарестський, не Алматинський й навіть не Мінський. Це є Вашингтонська угода про заснування НАТО, яка на сьогодні є найбільшим елементом захисту та забезпечення безпеки будь-якої держави-члена", - заявив Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" відзначив, що Україна може стати членом Північного Альянсу у 2022 або 2023 році. Однак, на думку Порошенка, країна повинна прагнути увійти до складу НАТО якомога швидше.

"Для цього "Європейська Солідарність" зробила заяву в Раді, яка полягала не в поданні ще однієї заявки на план дій щодо членства. Сьогодні ви маєте отримати рішення НАТО не в грудні, 2019 року. Реальні терміни — це 2022-ий, 2023-і роки. Але варто заявити, що прагнемо й боремося за підписання плану дій щодо членства у НАТО. Це відкриває єдині можливі перспективи щодо постійного членства України в Альянсі. Тільки це є механізмом захисну національних інтересів та національної безпеки держави", - додав п'ятий президент України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

8 листопада МЗС Німеччини заявило, що зустріч президента України Володимира Зеленського і глави Росії Володимира Путіна пройде на саміті лідерів країн у "нормандському форматі", який відбудеться через декілька тижнів.

Раніше Зеленський заявив, що війну на Донбасі можна припинити, тільки обговорюючи її в "нормандському форматі" і погоджуючи всі рішення з українським суспільством.

У свою чергу Вадим Пристайко зазначив, що Україна, Німеччина і Франція вже схвалили попередню дату переговорів у "нормандському форматі", зараз усі сторони чекають відповіді Росії.

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