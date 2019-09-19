Головна Новини
19 вересня • оновлено в 23:17
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Скажений принтер дає збої": Томенко пояснив демарш "Слуги народу" в Раді

1.7т Читати матеріал російською

Члени монобільшості у Верховній Раді навмисно провалили кілька голосувань, оскільки депутати від "Слуги народу" хотіли показати, що з ними треба рахуватися.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV політичний і громадський діяч Микола Томенко. За його словами, "це емоційні речі, всі – живі люди".

Політик навів у приклад парламентську ситуацію попередніх скликань: "Коли вам смску надсилають, а там плюси, мінуси і так далі... Вам взагалі ніхто не сказав, чому голосувати, як голосувати".

"У нормальних людей вони викликають обурення. Чому не зібратися на фракції і не сказати – це законопроект дуже важливий, давайте його в першому читанні ухвалимо? А вам просто хрестики і нулики надсилають. Я думаю, це емоційна реакція на ситуацію", – вважає він.

Новини
"Слуга народу" проведе діджиталізацію Ради: що це значить

На питання, чи можна розцінювати дії "слуг народу" як саботаж, Томенко відповів: "Ну да. Є позиція у мене. Я самостійна людина, зі мною треба рахуватися як із депутатом – я не звірятко, не кнопочка зелена".

"Скажений принтер уже почав давати збої..." – додав політик.

"Скажений принтер дає збої": Томенко пояснив демарш "Слуги народу" в Раді

facebook.com/sluganarodu.official

Як повідомляв OBOZREVATEL, на минулому пленарному тижні монобільшість у Верховній Раді вперше провалила кілька законопроектів, не зібравши 226 або більше голосів "за".

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня у будні о 10:00 на ObozTV.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV
Особа
Микола Томенко
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу Монобільшість
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Дело не во мнении, просто они начинают понимать, что являются властью
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel