"Скажений принтер дає збої": Томенко пояснив демарш "Слуги народу" в Раді

Члени монобільшості у Верховній Раді навмисно провалили кілька голосувань, оскільки депутати від "Слуги народу" хотіли показати, що з ними треба рахуватися.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV політичний і громадський діяч Микола Томенко. За його словами, "це емоційні речі, всі – живі люди".

Політик навів у приклад парламентську ситуацію попередніх скликань: "Коли вам смску надсилають, а там плюси, мінуси і так далі... Вам взагалі ніхто не сказав, чому голосувати, як голосувати".

"У нормальних людей вони викликають обурення. Чому не зібратися на фракції і не сказати – це законопроект дуже важливий, давайте його в першому читанні ухвалимо? А вам просто хрестики і нулики надсилають. Я думаю, це емоційна реакція на ситуацію", – вважає він.

На питання, чи можна розцінювати дії "слуг народу" як саботаж, Томенко відповів: "Ну да. Є позиція у мене. Я самостійна людина, зі мною треба рахуватися як із депутатом – я не звірятко, не кнопочка зелена".

"Скажений принтер уже почав давати збої..." – додав політик.

facebook.com/sluganarodu.official

Як повідомляв OBOZREVATEL, на минулому пленарному тижні монобільшість у Верховній Раді вперше провалила кілька законопроектів, не зібравши 226 або більше голосів "за".

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