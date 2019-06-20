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Скасував понад 150 указів: Зеленський влаштував масштабну чистку

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Глава України Володимир Зеленський скасував більш ніж 150 указів, виданих його попередниками, першими трьома президентами Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою та Віктором Ющенком, а також екс-президентом Віктором Януковичем.

Відповідне рішення ухвалив він у четвер, 20 червня. Укази №416/2019, №418/2019 і №419/2019, що скасовують попередні, з'явилися на сайті глави держави.

Так, документи 1991-2001 років, які втрачають силу, мають переважно економічний характер. Підписані пізніше, більшість у 2011-2013 роках, – адміністративні.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

capital.ua

Примітно, що майже всі укази були видані за часів президентства Кучми і Януковича. Скасовуються тільки 8 документів Кравчука і 1 – Ющенка. Під роздачу потрапив і один указ п'ятого президента України Петра Порошенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 червня президент Володимир Зеленський підписав перший закон – про відпустки для усиновителів дітей-сиріт. Документ встановив, що в разі усиновлення дитини одному із подружжя надається 56-денна оплачувана відпустка без урахування святкових і неробочих днів.

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Особи
Володимир ЗеленськийЛеонід КравчукЛеонід КучмаПетро ПорошенкоВіктор ЯнуковичВіктор Ющенко
Місце
Україна
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