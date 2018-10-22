Скасувати санкції та повернути до G8: прем'єр Італії підіграв Путіну

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що санкційна політика ЄС щодо Російської Федерації має змінитися.

Відповідну заяву він зробив на прес-конференції для іноземних журналістів, визнавши зв'язок між санкціями і невиконанням РФ Мінських угод, повідомляє AskaNews.

"Санкціями ми не вирішуємо проблем. Крім того, ми не повинні вбивати російське громадянське суспільство, а російський малий і середній бізнес не повинен нести тягар покарання", — зазначив прем'єр.

При цьому Конте наголосив, що Італія не заперечує наявності підстав для обмежень, які діють щодо РФ. "Наша позиція дуже чітка: санкції — це не мета, а засіб", — наголосив він.

Джузеппе Конте

Окремо Конте наголосив, що він як і раніше підтримує повернення Росії до G7, так званої "Великої сімки", і перетворення її на "вісімку". На його думку, Росія "заробила" собі місце у G8.

"Росія — це важливий гравець, коли йдеться про всі міжнародні кризи. І тому, коли йдеться про міжнародну політику, ми повинні дивитися не лише у свій город, а маємо прагнути до діалогу з Росією. Я говорив про це на саміті G7: нам треба, щоб Путін був за одним столом із нами", — пояснив прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США та їхні союзники ввели санкції стосовно Росії за анексію Криму. Вашингтон у серпні пригрозив розширенням обмежень, звинувативши Москву у використанні нервово-паралітичної речовини для атаки на колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію у Великобританії.

Нові заходи, про які ймовірно оголосять у листопаді, можуть стсоуватися доларових угод, кажуть американські законодавці.