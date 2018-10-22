МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Скасувати санкції та повернути до G8: прем'єр Італії підіграв Путіну

3.5тЧитати матеріал російською

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що санкційна політика ЄС щодо Російської Федерації має змінитися.

Відповідну заяву він зробив на прес-конференції для іноземних журналістів, визнавши зв'язок між санкціями і невиконанням РФ Мінських угод, повідомляє AskaNews.

"Санкціями ми не вирішуємо проблем. Крім того, ми не повинні вбивати російське громадянське суспільство, а російський малий і середній бізнес не повинен нести тягар покарання", — зазначив прем'єр.

При цьому Конте наголосив, що Італія не заперечує наявності підстав для обмежень, які діють щодо РФ. "Наша позиція дуже чітка: санкції — це не мета, а засіб", — наголосив він.

Джузеппе Конте

Джузеппе Конте

Окремо Конте наголосив, що він як і раніше підтримує повернення Росії до G7, так званої "Великої сімки", і перетворення її на "вісімку". На його думку, Росія "заробила" собі місце у G8.

Новини
Путін розпорядився ввести санкції проти України: що це значить

"Росія — це важливий гравець, коли йдеться про всі міжнародні кризи. І тому, коли йдеться про міжнародну політику, ми повинні дивитися не лише у свій город, а маємо прагнути до діалогу з Росією. Я говорив про це на саміті G7: нам треба, щоб Путін був за одним столом із нами", — пояснив прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США та їхні союзники ввели санкції стосовно Росії за анексію Криму. Вашингтон у серпні пригрозив розширенням обмежень, звинувативши Москву у використанні нервово-паралітичної речовини для атаки на колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію у Великобританії.

Нові заходи, про які ймовірно оголосять у листопаді, можуть стсоуватися доларових угод, кажуть американські законодавці.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Санкції проти Росії
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
39
8
Смішно
4
Цікаво
8
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
На Миротворец попадёт?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги