Передачу Криму скасують? Міністр юстиції прояснив ініціативу з законами СРСР

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в разі скасування дії законодавчих актів часів СРСР, статус українського Криму не зміниться.

Суть проєкту "Про внесення змін до Закону України "Про правонаступництво України" про скасування дії актів СРСР і УРСР на території України" роз'яснив він в інтерв'ю LB.ua.

"У законопроєкті була чітка норма про виключення цих актів (про передачу Криму до складу УРСР – Ред.)", – сказав міністр.

Скасування законів СРСР: міністр юстиції сказав, що з Кримом

За словами Малюськи, в документі є умова, що він не зачіпає акти, які якимось чином стосуються кордону і територіальної цілісності України.

"Ми вважали, що цього достатньо. Але риторика деяких депутатів зводилася до того, мовляв, можливо, хтось скаже, що Крим не стосується територіальної цілісності України. Я не знаю такого дурня. Але щоб виключити будь-яку ймовірність спекуляцій, була правка комітету, де говорилося про "територіальну цілісність" і Крим", – зазначив він.

"Що стосується міжнародних договорів, то в законопроєкті було дві статті, де йшлося про те, що вони не відміняються. Ми продублювали цю норму ще раз, щоб уже всіх заспокоїти", – додав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Малюська заявив, що скасування радянського КЗпП в Україні не змінить трудових відносин.

Фракція "Слуга народу" провалила голосування за законопроєкт про скасування законодавства часів СРСР.

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