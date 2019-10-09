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10 жовтня • оновлено в 05:09
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Передачу Криму скасують? Міністр юстиції прояснив ініціативу з законами СРСР

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Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в разі скасування дії законодавчих актів часів СРСР, статус українського Криму не зміниться.

Суть проєкту "Про внесення змін до Закону України "Про правонаступництво України" про скасування дії актів СРСР і УРСР на території України" роз'яснив він в інтерв'ю LB.ua.

"У законопроєкті була чітка норма про виключення цих актів (про передачу Криму до складу УРСР – Ред.)", – сказав міністр.

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Скасування законів СРСР: міністр юстиції сказав, що з Кримом

Скасування законів СРСР: міністр юстиції сказав, що з Кримом

За словами Малюськи, в документі є умова, що він не зачіпає акти, які якимось чином стосуються кордону і територіальної цілісності України.

"Ми вважали, що цього достатньо. Але риторика деяких депутатів зводилася до того, мовляв, можливо, хтось скаже, що Крим не стосується територіальної цілісності України. Я не знаю такого дурня. Але щоб виключити будь-яку ймовірність спекуляцій, була правка комітету, де говорилося про "територіальну цілісність" і Крим", – зазначив він.

"Що стосується міжнародних договорів, то в законопроєкті було дві статті, де йшлося про те, що вони не відміняються. Ми продублювали цю норму ще раз, щоб уже всіх заспокоїти", – додав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Малюська заявив, що скасування радянського КЗпП в Україні не змінить трудових відносин.

Фракція "Слуга народу" провалила голосування за законопроєкт про скасування законодавства часів СРСР.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"Мы считали, что этого достаточно." Ну и считайте. Референдум прошел, Крым - Россия. Держите шаровары и скачите дальше.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Задолбали уже с темой Крыма. Шо, фантомные боли? Убейтесь ап стенку, шальвары убогие...
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Николаев Олег
Николаев Олег
И всерьёз же обсуждают )))
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