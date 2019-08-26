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Ігор Соловей
Ігор Соловей
заступник шеф-редактора "Обозревателя" з міжнародної інформації Всі статті автора

Скасування віз в Україну для лікування: у скільки може обійтися ініціатива Зеленського

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Президент України Володимир Зеленський публічно запропонував МЗС подумати про скасування віз для країн, громадяни яких найчастіше приїжджають в Україну лікуватися. Це, на його думку, допоможе розвивати медичний туризм в Україні.

OBOZREVATEL розбирався в можливих наслідках такого кроку.

Контекст:

  • Президент пропонує розвивати медичний туризм в Україні шляхом скасування віз тим іноземцям, котрі приїжджають на лікування.

  • На видачі віз (для 107 країн) Україна заробляє до пів мільярда гривень на рік.

  • Візи – не головна перешкода для медичного туризму: потрібні хороші курорти і якісне обслуговування

  • Не варто повторювати старі помилки: Україна одного разу вже скасовувала візи, натомість і безвізового режиму не отримала, і гроші втратила.

Скасування віз в Україну для лікування: у скільки може обійтися ініціатива Зеленського

dpsu.gov.ua

Виступаючи на нараді з питань розвитку медичного туризму в Трускавці, Зеленський запропонував зняти перепони в перетині кордону для тих, хто приїжджає в Україну лікуватися.

"Ми можемо скласти перелік країн, громадяни яких часто приїжджають в Україну на лікування, щоб скасувати для них візовий режим, і звернутися до Міністерства закордонних справ [розглянути це питання]. Особливо це стосується тих країн, громадяни яких зазвичай приїжджають сюди на лікування і оздоровлення й відчувають ці перепони в перетині кордону", – наголосив президент.

На його думку, питання розвитку медичного туризму є актуальним як ніколи – з України на лікування за кордон їде людей втричі більше, ніж приїжджає в Україну.

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Водночас потенціал України в цій сфері – дійсно значний. Тільки у Львівській області, за інформацією голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського, розташовані сім бальнеологічних курортів, понад 200 джерел мінеральної води різних типів. Регіон має потенціал у розвитку пластичної хірургії, стоматології, санаторно-курортному та реабілітаційного лікування, офтальмології й у сфері репродуктивного здоров'я.

"Середній чек іноземного туриста, який залишає його в Україні, налічує 2-2,5 тисячі доларів за курс лікування. Це немало", – сказав Мальський.

Але ж крім Львівської, є ще курорти Закарпатської, Одеської та інших південних областей України.

Не з того кінця

Однак візи в проблемі розвитку медичного туризму – далеко не головне. Все таки найважливіше для залучення туристів – це якість послуг, які надаються, їхня ціна, наявність у країні сучасної – зручної і недорогої транспортної інфраструктури, а також здатність самих курортів ефективно себе прорекламувати і донести інформацію про свої можливості потенційним клієнтам.

Тому візи в цьому списку – справа другорядна. До того ж отримати візу віднедавна в Україні не так вже й складно: МЗС почав видавати електронні візи. Така система існує трохи більше року і діє для 52 країн. Тільки за першу половину 2019-го послугою е-візи скористалися 20 тис. іноземців. На цьому Україна заробила 45 млн грн.

Ще одне підтвердження того, що відродження медичного туризму треба починати не з відміни віз – ситуація з Росією. Раніше більшість іноземних туристів, які приїжджали на оздоровлення в Україну, були з РФ. Але з нею візового режиму Україна не має. Тому російські туристи відсутні на українських курортах зовсім із інших причин.

Немає ніяких віз також для жителів Євросоюзу, США й деяких країн Близького Сходу. Але і туристів із цих країн поки в Україні мало. Значить, таки не у візах справа?

Скільки Україна заробляє на візах

Візовий же режим в України існує переважно з країнами Африки, Латинської Америки, Близького Сходу й Азії, а також із деякими країнами СНД (Туркменістан). Усього їх, згідно зі списком на сайті МЗС, – 107 країн.

У відповідь на запит OBOZREVATEL, в МЗС України повідомили, що за 2018 рік було видано 142 666 віз, з них – із метою лікування (медичні візи) 2816. Відмовлено у візах 537 іноземцям. На видачі віз Україна заробила за минулий рік 496 млн 081 тис. 698 грн 55 копійок консульського збору.

Уже в 2019 році видано 63 781 віз (із них 1890 медичних), 250 відмов. І в бюджет України надійшло 134 млн 510 тис. 821 грн.

Відповідь на запит

Відповідь на запит

OBOZREVATEL

Тож якщо ініціатива президента про перегляд візових правил почне втілюватися в життя, бюджет України почне втрачати гроші.

Повчальні уроки історії

До слова, досвід скасування віз уже був у сучасній історії України: після "Помаранчевої революції" в 2005 році Україна демонстративно і в односторонньому порядку скасувала візи для США і країн ЄС. Хоча цей "акт доброї волі" подавався Києвом теж як спосіб збільшити потік туристів, розрахунок насамперед був на взаємність – що і вони скасують візи для України.

Однак дива не сталося – безвізовий режим Євросоюз дав Україні аж у 2017 році. Та й лише після виконання безлічі умов, серед яких добровільна відмова Києва від віз у 2005 році взагалі не враховувалася. Але скільки грошей недорахувався бюджет України за ці 12 років?

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Тут доречно згадати приклад Туреччини: вона багато років не скасовувала візи для українців (та й інших іноземців), водночас її туристичний потенціал країни нітрохи не постраждав – віза за 35 доларів купувалася просто в аеропорту, без будь-яких проблем. І в бюджет країни йшли колосальні кошти.

Тож такі символічні жести, як скасування віз для іноземних держав – навіть найбільш дружніх, повинні бути підкріплені економічним розрахунком. І обов'язково – на принципах взаємності.

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Автор
Ігор Соловей Ігор Соловей
Тема
Безвізовий режим з ЄС
Місце
Україна
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васильевич василий
васильевич василий
После лечения на Украине -вскрытие со скидкой
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
васильевич василий, брехня. Это вам не рашка. У нас ОЧЕНЬ качественная медицина, особенно, если за деньги. Вопрос в другом -тогда простому украинцу ваще на курорты своей страны будет не попасть.
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