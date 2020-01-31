Скасування трудових книжок в Україні: у Шустера озвучили терміни і подробиці

З лютого 2020 роки українці можуть перейти на електронні трудові книжки. При цьому, можна буде вибирати – потрібна вам паперова чи ні.

Про це в ефірі шоу "Свобода слова" з Савіком Шустером повідомив міністр Кабміну Дмитро Дубілет (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, законопроєкт уже підготовлений Кабінетом Міністрів України та направлено до Верховної Ради – його повинні розглянути вже в лютому.

Дмитро Дубілет

"Всю технічну та організаційну роботу для переходу на електронні трудові книжки Кабмін уже провів. Зараз законопроєкт чекає голосування у Верховній Раді. Я дуже сподіваюся, що протягом лютого він буде проголосований і одразу наступного дня після публікації українці зможуть мати опцію на використання електронних трудових книжок", – розповів Дубілет.

При цьому, кожен зможе вирішити потрібна йому паперова версія книжки чи ні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сайті Верховної Ради опублікували затверджений Кабміном законопроєкт про зміни до Трудового кодексу (КЗпП). У ньому зберігаються базові соціальні гарантії у сфері праці, але роботодавцям дадуть більше можливостей для звільнення співробітників.

У президентській партії "Слуга народу", аргументуючи необхідність ухвалення нового КЗпП, заявили, що в Україні "права найманих працівників захищені навіть більше, ніж цього хочуть самі працівники".

Фінальний варіант змін до Трудового кодексу, розроблений Кабміном, зберіг скандальні норми щодо звільнення працівників і понаднормової праці.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!