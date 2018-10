Росію чекають проблеми через Азовське море: що сталося

Якщо активність російських прикордонників і ФСБ щодо торговельних кораблів України в Азовському морі продовжиться, то Європейський союз серйозно візьметься за посилення санкцій. Про що йде мова і чи покарають РФ — розбирався OBOZREVATEL.

Визнали агресію РФ

В офіційній резолюції Європарламенту засуджуються дії Росії на Азовському морі. Євродепутати визнали, що до розгортання країною-агресором військових і берегових суден, море було майже демілітаризованим, у той час, як дії РФ призвели до погіршення ситуації.

У резолюції підтверджено незаконне будівництво Керченського мосту "без згоди" України, що є порушенням її суверенітету. У документі також вказали, що Кримський міст обмежує розмір кораблів, які можуть дійти до портів України на Азовському морі: висота — не більше 33 метрів, довжина — до 160 метрів.

На думку парламентаріїв, такий тиск сильно вдарив по українських портах, розташованих у регіоні. Йдеться як про торгову привабливість регіону, так і про фактичну блокаду транспортних суден, які заходять у Бердянськ і Маріуполь. Нагадаємо, що регулярні перевірки на Азовському морі Росія почала навесні 2018 року. За півроку "в руки" ФСБ і прикордонників потрапили сотні суден.

Зокрема депутати згадали аналогічний досвід блокування Росією іноземних кораблів у Балтійському морі проти Естонії, Латвії та Польщі.

ЄС визнав, що ситуацію на Азові регулює двостороння угода від 2003 року між Росією і Україною, яка визначає море внутрішніми водами і надає обом сторонам право перевіряти підозрілі судна. Євродепутати нагадали, що угода передбачає свободу навігації.

При цьому в ЄС висловили стурбованість збільшенням військового контингенту РФ у Криму. Йдеться про зенітні ракетні комплекси С-400, які вже з'явилися на півострові.

Для врегулювання ситуації, депутати закликали органи ЄС вимагати від Росії зупинити затримки, а також призначити спецпредставника Євросоюзу з питань Криму і Донбасу, який буде займатися і Азовським морем. Окреме звернення надійшло і в ОБСЄ.

На прийняту резолюцію уже відреагував президент України Петро Порошенко у своєму Twitter. Він подякував парламентаріям за таке рішення і зобов'язався взяти на себе координацію спільних дій щодо захисту національних інтересів України.

"Російський агресор повинен зрозуміти, що всі його дії, з порушенням міжнародного права й двосторонніх угод, і надалі будуть зустрічати рішучу та адекватну відповідь із боку демократичної спільноти. Євросоюз спільно з Україною буде протидіяти "повзучій анексії" Росією Азовського моря і порушенням свободи судноплавства", — підкреслив Порошенко.

I welcome the approval of an important resolution of the European Parliament on the situation in the Sea of ​​Azov!

