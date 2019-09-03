Скасування недоторканності: Томенко розповів, як у Зеленського порушили закон

Команда президента України Володимира Зеленського ініціювала скасування депутатської недоторканності, порушивши передбачену законом процедуру.

Про це в ефірі ObozTV заявив український політик і громадський діяч Микола Томенко. За його словами, противники нового закону в результаті отримали привід оскаржити скасування недоторканності в Конституційному суді.

"Треба працювати швидко, але професійно і в законодавчому полі... Сьогодні команда Зеленського стояла перед альтернативою – цей законопроект почне працюватиме 1 січня 2020 року, або з 3-5 лютого 2020 року. Тобто, ціна питання – місяць. Якби вони пішли чистим конституційним законодавчим шляхом – вони не мали б ніякого подання до Конституційного суду, не мали б критики", – зазначив Томенко.

Політик пояснив, що, згідно з регламентом Верховної Ради, депутати на першій організаційній сесії не можуть розглядати зміни до Конституції України.

"Комітет не може розглядати зміни до Конституції, поки він не сформований, не затверджено порядок денний. Депутатську недоторканність треба було затверджувати сьогодні в першому читанні, затвердити порядок денний, бо почалася планова чергова сесія", – розповів він.

"Затвердили б порядок денний, комітет би це розглянув в обід, можна було б після обіду проголосувати і набрати 373 голоси. Потім вдруге проголосувати на наступній черговій сесії – перший вівторок лютого, набрати знову 380 і жодного подання до КСУ не буде", – додав політик.

За словами Томенка, в команді президента "зіграли, щоб швидше показати результат, і отримали певні сумніви в легітимності".

"Складно сказати, чи визнає Конституційний суд закон неконституційним. Швидше за все ні, тому що така велика кількість проголосувала. Але осад залишився", – уклав він.

Facebook Дмитра Разумкова

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати Верховної Ради України 3 вересня схвалили в другому читанні законопроект про скасування депутатської недоторканності з 2020 року. Законопроект підтримали 373 народних обранця.

За всю історію роботи Верховної Ради недоторканність була знята лише з 17 народних обранців.

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