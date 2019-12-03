"Слуги народу" без недоторканності: нардепам пояснили наслідки

Зняття депутатської недоторканності надасть партії "Слуга народу" важелі тиску на власних представників монобільшості.

Таку думку висловив аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок у ефірі ObozTV. "Я впевнений, що історія зі зняттям депутатської недоторканності була з самого початку спрямована не на депутатів опозиції, а на представників "Слуги народу", – попередив він.

Рибачок нагадав, що монобільшості вистачає голосів, щоб позбавити імунітету будь-якого депутата в індивідуальному порядку, відповідно до чинного законодавства.

"Це робиться елементарно, на раз-два. Прокурор вносить подання, і вони голосують за все, що завгодно – маючи свою більшість. Тому насамперед я би це (зняття недоторканності. – Ред.) розглядав як спосіб тиску на своїх власних депутатів", – пояснив він.

На його думку, у "Слуги народу" вже може бути компромат "на десятки депутатів, які входять до фракції".

"І за бажання вони могли би це застосувати. Цілком реалістично, маючи "свого" генерального прокурора. До речі, це цитата Володимира Зеленського про "свого" генерального прокурора", – уточнив Рибачок.

"Відсутність депутатської недоторканності просто полегшує тиск на депутатів, які будуть не згодні з політикою "Слуги народу" як фракції", – наголосив експерт.

Він додав, що "СН" дуже важливо зберегти більшість у Верховній Раді, а для цього фракція має залишатися "монолітною".

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков facebook.com/sluganarodu.official

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності – з 1 січня 2020 року народних обранців можна буде притягати до кримінальної або адміністративної відповідальності без дозволу парламенту.

Однак Раді ще залишилося врегулювати механізм залучення нардепів до відповідальності. З цього питання зареєстровані два законопроєкти – від "Слуги народу" і альтернативний від партії "Голос". Розгляд заплановано на найближчий час.

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