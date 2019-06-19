Скандальну чиновницю Наталю Баласинович виключили зі списку "Європейської солідарності"

Наталю Баласинович, що стала фігуранткою відеоскандалу із перепалкою з поліцейськими, виключили зі списку кандидатів у депутати від "Європейської солідарності".

Про це стало відомо 19 червня — партія подала свої списки до ЦВК, і прізвища чиновниці в них немає.

Наталія Баласинович РБК

У сотні "ЄС", чиї документи 19 червня прийняв Центрвиборчком, третина досвідчених політиків і 70 відсотків новачків, здебільшого це ветерани, волонтери та культурні діячі.

Свою команду презентував особисто Петро Порошенко. Він заявив, що веде до парламенту "політичний спецназ", який приведе Україну до членства в ЄС і НАТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко заявив, що члени його оновленої партії "Європейська солідарність" будуть системно підтримувати всі голосування за проєвропейські законопроекти.

Крім того, п'ятий президент України наголосив, що "ЄС" готова об'єднуватися і створювати коаліцію з тими політсилами, які підтримують європейське майбутнє країни. При цьому він висловив готовність допомагати нинішньому президенту Володимиру Зеленському.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!