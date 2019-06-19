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Скандальну чиновницю Наталю Баласинович виключили зі списку "Європейської солідарності"

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Наталю Баласинович, що стала фігуранткою відеоскандалу із перепалкою з поліцейськими, виключили зі списку кандидатів у депутати від "Європейської солідарності".

Про це стало відомо 19 червня — партія подала свої списки до ЦВК, і прізвища чиновниці в них немає.

Наталія Баласинович

Наталія Баласинович

РБК

У сотні "ЄС", чиї документи 19 червня прийняв Центрвиборчком, третина досвідчених політиків і 70 відсотків новачків, здебільшого це ветерани, волонтери та культурні діячі.

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Свою команду презентував особисто Петро Порошенко. Він заявив, що веде до парламенту "політичний спецназ", який приведе Україну до членства в ЄС і НАТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко заявив, що члени його оновленої партії "Європейська солідарність" будуть системно підтримувати всі голосування за проєвропейські законопроекти.

Крім того, п'ятий президент України наголосив, що "ЄС" готова об'єднуватися і створювати коаліцію з тими політсилами, які підтримують європейське майбутнє країни. При цьому він висловив готовність допомагати нинішньому президенту Володимиру Зеленському.

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Особа
Петро Порошенко
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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леня зе
леня зе
Толик Шарий постарался.100500.браво.
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ivanov koly
ivanov koly
леня зе, петушарий нехай баллотируется в госдуму россии. там такие уроды нужны
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Маслов Олег
Маслов Олег
леня зе, если его видосы чудеса творят, что будет если он в Раду пройдет))
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