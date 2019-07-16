Скандальному екс-заступнику Пшонки остаточно дозволили йти в Раду

Верховний суд України остаточно відновив заступника генерального прокурора України часів Віктора Януковича Рената Кузьміна кандидатом у народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради 2019.
Про це він сам повідомив на сторінці в Facebook в ніч на 16 липня. Екс-чиновник також опублікував копії рішення суду.
Так, судді Верховного суду підтвердили законність скасування Шостим апеляційним адміністративним судом зняття Кузьміна з реєстрації кандидатом за списками "Опозиційною платформи - За життя".
Ренат Кузьмін
ТСН
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Верховний суд остаточно заборонив іти в депутати скандальному екс-депутату і олігархові Олександру Онищенку.
Раніше ЦВК зняла з виборів колишнього главу адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрія Клюєва, а також скандального блогера Анатолія Шарія.
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