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Скандальному ексзаступнику Пшонки дозволили балотуватися в Раду

1.7т Читати матеріал російською

Ексзаступника генерального прокурора часів президентства Віктора Януковича Рената Кузьміна відновили як кандидата в депутати на позачергових виборах у Раду.

Таке рішення ухвалив Шостий апеляційний адміністративний суд. Він скасував постанову ЦВК про скасування реєстрації претендента, повідомив адвокат Кузьміна Артем Захаров на своїй сторінці у Facebook.

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"Шостий апеляційний адміністративний суд скасував незаконну постанову ЦВК про скасування реєстрації Рената Кузьміна як кандидата в народні депутати. Прогнозую агонію у певних осіб і бажання посилити незаконний тиск на ЦВК", – написав він.

Кузьмін іде під номером 35 у списку партії "Опозиційна платформа – За життя".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Верховний суд остаточно заборонив іти в депутати скандальному ексдепутату й олігарху Олександру Онищенку.

Раніше ЦВК зняла з виборів колишнього главу адміністрації експрезидента Віктора Януковича Андрія Клюєва, а також скандального блогера Анатолія Шарія.

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Особа
Ренат Кузьмін
Місце
Україна
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Сало Уронили
Сало Уронили
чем больше в аерховном свинарнике будет разных крыс-тем веселей.
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