Скандального ексміністра екології оголосили у розшук: що відомо

Колишній міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський оголошений у розшук, через що і закрито справу.

Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка на брифінгу. Зокрема він назвав головну причину закриття справи.

"Злочевський оголошений у розшук, тому справу припинено", – заявив він.

Микола Злочевський delo.ua

За словами Рябошапки, спочатку провадження було зупинене у зв'язку з розшуком, потім відновлене, після чого змінено підозру. Пізніше провадження зупинилося.

"Нічого, крім розширення підозри не змінилося", – заявив прокурор.

Нагадаємо, раніше керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляв, що у кримінальному провадженні проти компанії Burisma Group не фігурують прізвища Миколи Злочевського і Хантера Байдена.

Як писав OBOZREVATEL:

колишній генпрокурор Юрій Луценко розповів, що компанією Burisma володів міністр охорони природи Януковича Микола Злочевський. Після подій 2014 року Генпрокуратура почала розслідувати можливі кримінальні порушення Злочевського, зокрема компанії Burisma.

У серпні 2017 року прокурор Дмитро Сус заявляв, що одразу після накладання ГПУ арешту на Burisma, підконтрольну Злочевському, генпрокурору Луценку подзвонили "зверху" з вимогою припинити ведення цієї справи.

У 2015 році, перед візитом Джо Байдена до Києва, тодішній посол США Джеффрі Пайєт виступив перед групою бізнесменів та інвесторів на конференції в Одесі й заявив їм, що українські прокурори захищають корумпованого власника енергетичної компанії, в якій працює син Байдена, Хантер, замість того, щоб переслідувати його за законом.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!