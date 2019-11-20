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20 листопада • оновлено в 17:53
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Скандального ексміністра екології оголосили у розшук: що відомо

1.2т
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Колишній міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський оголошений у розшук, через що і закрито справу.

Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка на брифінгу. Зокрема він назвав головну причину закриття справи.

"Злочевський оголошений у розшук, тому справу припинено", – заявив він.

Микола Злочевський

Микола Злочевський

delo.ua

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За словами Рябошапки, спочатку провадження було зупинене у зв'язку з розшуком, потім відновлене, після чого змінено підозру. Пізніше провадження зупинилося.

"Нічого, крім розширення підозри не змінилося", – заявив прокурор.

Нагадаємо, раніше керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляв, що у кримінальному провадженні проти компанії Burisma Group не фігурують прізвища Миколи Злочевського і Хантера Байдена.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов Гліб Іванов
Особи
Микола Злочевський Руслан Рябошапка
Місце
Україна
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