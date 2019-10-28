Скандальний заступник міністра інфраструктури раптово пішов у відставку

У понеділок, 28 жовтня заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк заявив, що йде у відставку.

Про це чиновник повідомив в Facebook, відзначивши, що вже повідомив своє керівництво.

"На цьому тижні я офіційно завершую свою роботу в Міністерстві інфраструктури України. Це моє рішення, відповідну заяву я передав керівництву міністерства", – зазначив він.

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Також заступник міністра коротко пояснив причини свого звільнення.

"Я вважаю, що на цьому перехідному етапі, після зміни керівництва МІУ, моя функція виконана і потрібно рухатися далі. Це життя", – розповів Лавренюк.

Юрій Лавренюк працював заступником міністра інфраструктури України з травня 2016 року. Курирував морський і річковий транспорт, поштовий зв'язок, підприємства Міністерства інфраструктури України, а також питання внутрішнього контролю та безпеки на транспорті.

Раніше він займав оперативні та керівні посади в підрозділах СБУ і МВС, а також був помічником у двох народних депутатів Блоку Юлії Тимошенко (ВО "Батьківщина") – Олександра Рябеки і Івана Кириленка.

ЗМІ називають Лавренюка людиною міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Юрій Лавренюк Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець закликав прем'єр-міністра Олексія Гончарука очистити виконавчу владу від корупціонерів. Зокрема він зажадав звільнити заступника міністра інфраструктури Юрія Лавренюка.

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