Скандальний заступник міністра інфраструктури раптово пішов у відставку

У понеділок, 28 жовтня заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк заявив, що йде у відставку.
Про це чиновник повідомив в Facebook, відзначивши, що вже повідомив своє керівництво.
"На цьому тижні я офіційно завершую свою роботу в Міністерстві інфраструктури України. Це моє рішення, відповідну заяву я передав керівництву міністерства", – зазначив він.
Також заступник міністра коротко пояснив причини свого звільнення.
"Я вважаю, що на цьому перехідному етапі, після зміни керівництва МІУ, моя функція виконана і потрібно рухатися далі. Це життя", – розповів Лавренюк.
Юрій Лавренюк працював заступником міністра інфраструктури України з травня 2016 року. Курирував морський і річковий транспорт, поштовий зв'язок, підприємства Міністерства інфраструктури України, а також питання внутрішнього контролю та безпеки на транспорті.
Раніше він займав оперативні та керівні посади в підрозділах СБУ і МВС, а також був помічником у двох народних депутатів Блоку Юлії Тимошенко (ВО "Батьківщина") – Олександра Рябеки і Івана Кириленка.
ЗМІ називають Лавренюка людиною міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Юрій Лавренюк
Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець закликав прем'єр-міністра Олексія Гончарука очистити виконавчу владу від корупціонерів. Зокрема він зажадав звільнити заступника міністра інфраструктури Юрія Лавренюка.
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