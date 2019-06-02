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/Політика

Скандальний Шарій зібрався в Раду і терміново збирає партію

3.2тЧитати матеріал російською

Проросійський відеоблогер Анатолій Шарій заявив, що може створити свою політичну партію, щоб брати участь у позачергових виборах до Верховної Ради.

Про це він повідомив на своєму YouTube-каналі, зазначивши, що в його політсилі будуть тільки нові обличчя.

"Це, в принципі, те, до чого я схиляюся, про що я і думаю. У нас колосально малий відрізок часу є, але тим не менш, у нас є голова, є цікава команда і у мене є таке розуміння, що тільки зробивши свою політсилу і пройшовши з нею ... Там не повинно бути жодної людини, яка була би замазаною", – повідомив він.

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Шарій додав, що продовжить вести свій YouTube-канал незалежно від того, чи буде створена партія та чи пройде вона до Верховної Ради.

Також він акцентував, що якщо буде створювати партію, то це буде окрема політсила, а не об'єднання з партіями, наприклад, Євгена Мураєва або Олександра Вілкула.

Анатолій Шарій - відеоблогер, відомий своїми проросійськими і українофобськими поглядами, в минулому журналіст. З 2014 року - автор власного відеоблогу, де він критикує українську владу, ЗМІ та персоналії, пов'язані з Україною.

Анатолій Шарій

Анатолій Шарій

ФАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні 2019 року Шевченківський районний суд Києва скасував розшук і заочний арешт скандального відеоблогера Анатолія Шарія та відмовився давати старт його екстрадиції.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Анатолій Шарій
Тег
Выборы 2019
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Ovsyankin Павел
Ovsyankin Павел
Подонки всех мастей сползаются в Украину.
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Santi Amonito
Santi Amonito
П*издуй на свою педерасею и там создавай партию "ху*лососов" - она по теме там будет, присоседься заодно и к замшелому жидомору-голубю жирику - педесила будет достойная на эрэфии.
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Чим далі в ліс тим більше клоунади. А далі буде ще веселіше. Раьоний суд Київа скасує будь яке рішення будь якого суду і в раду полізуть вбивці,гвалтівники,шахраї і тд..... Тепер на закон чхати всім,суино.
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