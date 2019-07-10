Скандальний конкурс на посаду глави ДУС: Шевчук звернувся до Зеленського

Адвокат Олексій Шевчук записав відеозвернення до президента України Володимира Зеленського з приводу перемоги в конкурсі на посаду керівника Державного управління справами нинішнього в. о. глави Сергія Борзова.

Ролик опублікувала "Страна.ua" в Youtube. "Шановний пане президенте, сьогодні я захоплено подивився відео, де ви вигнали чиновника в Борисполі, сказавши, що є в інтернеті інформація про те, що у нього якісь кримінальні правопорушення присутні в біографії", – почав своє звернення Шевчук.

"Вчора я був учасником конкурсу на Управління вашими справами, і, напевно, переміг би, якби люди з вашого оточення (дуже сподіваюся, що це не так), допомогли комісії "в чорну" протягнути пана Борзова, у якого теж є кримінальні справи в НАБУ, як переможця конкурсу. Будь ласка, розберіться!" – закликав Шевчук.

Олексій Шевчук Скрін видео

Він зазначив, що всі конкурсанти мали велику кількість ідей і нововведень, для будови успішного майбутнього країни, тому керівником ДУС повинен стати ніяк не Борзов.

"Дайте розпорядження пану [в.о.голови СБУ Івану - Ред.] Баканова не допустити призначення пана Борзова, переможця конкурсу, на керівника управління вашими справами. Тому що у мене була концепція реформування, а у інших учасників ще багато інших нововведень, які допомогли б нам будувати чесну, нову і незалежну Україну. Дуже сподіваюся, що ви мене почули", – підсумував Шевчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

19 червня був оголошений конкурс на заміщення вакантної посади керівника Державного управління справами. 27 червня свою кандидатуру подав Олексій Шевчук.

Після двох етапів конкурсу він повідомив, що ходять чутки, що тягнуть Сергія Борзова, і Шевчука можуть відсіяти. В такому випадку, він мав намір оскаржити результати конкурсу в суді.

У вівторок, 9 липня стали відомі результати конкурсу. Переможцем став Сергій Борзов.

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