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Скандальний конкурс на посаду глави ДУС: Шевчук звернувся до Зеленського

1.2т Читати матеріал російською

Адвокат Олексій Шевчук записав відеозвернення до президента України Володимира Зеленського з приводу перемоги в конкурсі на посаду керівника Державного управління справами нинішнього в. о. глави Сергія Борзова.

Ролик опублікувала "Страна.ua" в Youtube. "Шановний пане президенте, сьогодні я захоплено подивився відео, де ви вигнали чиновника в Борисполі, сказавши, що є в інтернеті інформація про те, що у нього якісь кримінальні правопорушення присутні в біографії", – почав своє звернення Шевчук.

"Вчора я був учасником конкурсу на Управління вашими справами, і, напевно, переміг би, якби люди з вашого оточення (дуже сподіваюся, що це не так), допомогли комісії "в чорну" протягнути пана Борзова, у якого теж є кримінальні справи в НАБУ, як переможця конкурсу. Будь ласка, розберіться!" – закликав Шевчук.

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"Буду йти до суду!" У конкурсі на посаду глави ДУС назріває скандал
Олексій Шевчук

Олексій Шевчук

Скрін видео

Він зазначив, що всі конкурсанти мали велику кількість ідей і нововведень, для будови успішного майбутнього країни, тому керівником ДУС повинен стати ніяк не Борзов.

"Дайте розпорядження пану [в.о.голови СБУ Івану - Ред.] Баканова не допустити призначення пана Борзова, переможця конкурсу, на керівника управління вашими справами. Тому що у мене була концепція реформування, а у інших учасників ще багато інших нововведень, які допомогли б нам будувати чесну, нову і незалежну Україну. Дуже сподіваюся, що ви мене почули", – підсумував Шевчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир Зеленський Олексій Шевчук Сергій Борзов
Місце
Україна
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